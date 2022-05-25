NASA начало вторую фазу разработки нового солнечного паруса, который обеспечит лучшую манёвренность космическим аппаратам

На деньги NASA стартовала вторая фаза разработки инновационного солнечного паруса, который позволит космическим аппаратам летать под воздействием солнечного ветра как вдоль потоков, так и под значительными углами к нему. Это повысит манёвренность аппаратов с солнечными парусами и позволит использовать необычные двигательные установки для таких миссий, которые раньше для них были недостижимы.

Разработку проводит группа американских учёных во главе с Эмбер Дубилл (Amber Dubill) из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Лореле, штат Мэриленд. В NASA высоко оценили концептуальное предложение и выделили $2 млн на два года для создания действующего прототипа.

Идея солнечного паруса не нова и даже не раз была реализована на практике. Например, в ходе миссии Artemis I при облёте Луны будет запущен спутник Near-Earth Asteroid Scout (NEA Scout), который отправится изучать 18-метровый астероид 2020 GE. Основным двигателем аппарата NEA Scout будет солнечный парус площадью около 86 м2. Но это будет обычный парус, работа которого будет максимально эффективной только тогда, если солнечный ветер будет «дуть» строго перпендикулярно его плоскости.

Новый солнечны парус использует принцип изгибания волн при прохождении узкого места или дифракцию и так же называется: «Дифракционный солнечный парус». Поток солнечного ветра будет изгибаться до падения на ткань паруса, для чего перед ним в тонкую плёнку будут встроены дифракционные решётки. Это позволит парусу не зависеть или меньше зависеть от угла падения солнечного ветра на его поверхность и совершать более смелые манёвры с большей тягой даже под углом к солнечным лучам.