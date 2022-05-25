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«Приватный» браузер DuckDuckGo уличили в сливе данных пользователей Microsoft

Мобильные версии браузера DuckDuckGo Privacy Browser, который позиционируется разработчиками как безопасный и защищённый продукт, передают пользовательские данные корпорации Microsoft и не блокирует её трекеры. На это обратил внимание исследователь в сфере информационной безопасности Зак Эвардс (Zach Edwards) во время проведения аудита безопасности обозревателя.

Источник изображения: Bleeping Computer

Источник изображения: Bleeping Computer

Браузер DuckDuckGo создан разработчиками одноимённого поисковика, которые позиционируют его как конфиденциальный продукт, не собирающий данные пользователей. «Tracker Radar автоматически блокирует скрытые сторонние трекеры, которые обнаруживает на веб-сайтах при использовании DuckDuckGo, что не позволяет компаниям, стоящим за этими трекерами, собирать и продавать ваши данные», — говорится в описании iOS-версии DuckDuckGo.

На деле оказалось, что мобильные версии DuckDuckGo не блокируют некоторые трекеры Microsoft, связанные с доменами bing.com и linkedin.com, но блокируют трекеры Google и Facebook*. Зак Эдвардс рассказал о своей находке в сети Twitter, предположив, что функция конфиденциальности обозревателя работает некорректно. Это заявление привлекло внимание пользователей, и в результате к обсуждению присоединился генеральный директор и основатель DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg). Он заявил, что обозреватель функционирует штатно, а трекеры Microsoft не блокируются поскольку у DuckDuckGo есть договор с софтверным гигантом. В рамках этого соглашения Microsoft платит DuckDuckGo за возможность осуществлять сбор данных пользователей браузера.

«Мы всегда были чрезвычайно осторожны, чтобы никогда не обещать анонимность при просмотре веб-страниц, потому что это, откровенно говоря, невозможно, учитывая, как быстро меняются трекеры, чтобы обойти защиту и инструменты, предлагаемые нами в настоящее время <…> То, о чём мы говорим, — это непревзойдённая защита, которую большинство браузеров даже не пытаются реализовать, т.е. блокировка сторонних сценариев отслеживания. Поскольку мы делаем это там, где можем. Пользователи по-прежнему получают в DuckDuckGo значительно большую защиту конфиденциальности, чем при использовании Safari, Firefox и других браузеров», — заявил глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Браузеры,
Теги: duckduckgo, браузер, конфиденциальность
duckduckgo, браузер, конфиденциальность
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