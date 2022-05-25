«Приватный» браузер DuckDuckGo уличили в сливе данных пользователей Microsoft

Мобильные версии браузера DuckDuckGo Privacy Browser, который позиционируется разработчиками как безопасный и защищённый продукт, передают пользовательские данные корпорации Microsoft и не блокирует её трекеры. На это обратил внимание исследователь в сфере информационной безопасности Зак Эвардс (Zach Edwards) во время проведения аудита безопасности обозревателя.

Браузер DuckDuckGo создан разработчиками одноимённого поисковика, которые позиционируют его как конфиденциальный продукт, не собирающий данные пользователей. «Tracker Radar автоматически блокирует скрытые сторонние трекеры, которые обнаруживает на веб-сайтах при использовании DuckDuckGo, что не позволяет компаниям, стоящим за этими трекерами, собирать и продавать ваши данные», — говорится в описании iOS-версии DuckDuckGo.

На деле оказалось, что мобильные версии DuckDuckGo не блокируют некоторые трекеры Microsoft, связанные с доменами bing.com и linkedin.com, но блокируют трекеры Google и Facebook * . Зак Эдвардс рассказал о своей находке в сети Twitter, предположив, что функция конфиденциальности обозревателя работает некорректно. Это заявление привлекло внимание пользователей, и в результате к обсуждению присоединился генеральный директор и основатель DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg). Он заявил, что обозреватель функционирует штатно, а трекеры Microsoft не блокируются поскольку у DuckDuckGo есть договор с софтверным гигантом. В рамках этого соглашения Microsoft платит DuckDuckGo за возможность осуществлять сбор данных пользователей браузера.

«Мы всегда были чрезвычайно осторожны, чтобы никогда не обещать анонимность при просмотре веб-страниц, потому что это, откровенно говоря, невозможно, учитывая, как быстро меняются трекеры, чтобы обойти защиту и инструменты, предлагаемые нами в настоящее время <…> То, о чём мы говорим, — это непревзойдённая защита, которую большинство браузеров даже не пытаются реализовать, т.е. блокировка сторонних сценариев отслеживания. Поскольку мы делаем это там, где можем. Пользователи по-прежнему получают в DuckDuckGo значительно большую защиту конфиденциальности, чем при использовании Safari, Firefox и других браузеров», — заявил глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг.