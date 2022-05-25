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Sony требует от подписчиков обновлённой PS Plus возмещать скидки при апгрейде плана

Вчера в азиатских регионах состоялся запуск обновлённого сервиса PlayStation Plus, который предлагает несколько абонентских планов. И первые пользователи обнаружили весьма неприятную подробность: при улучшении тарифа Sony требует покрыть стоимость скидки, если подписка была куплена с ней. Особенно сильно пострадали те, кто приобретал PlayStation Plus сразу на несколько лет.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Пользователи жалуются в социальных сетях на то, что при улучшении тарифа PlayStation Plus (переходе на Extra или Deluxe/Premium) система взымает дополнительную плату. Позже они выяснили, что это касается лишь тех, кто ранее приобрёл подписку со скидкой. Например, если пользователь купил год PlayStation Plus со скидкой 25%, то при переходе на уровень выше он обязан возместить эти 25%, а затем ещё и доплатить за новый абонентский план.

Также упоминают, что Sony Interactive Entertainment определяет даже купленные по скидке карты PlayStation Plus. Вероятно, компания выпускает их в периоды распродаж со специальным артикулом, чтобы позже отслеживать данные.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

Кроме того, при существующей подписке PlayStation Plus нельзя перейти на более высокий тариф лишь на месяц или другой небольшой срок. Переход осуществляется только на весь период. Таким образом, один из пользователей Twitter сообщил, что для этого ему потребуется заплатить более $1000, поскольку у него PlayStation Plus продлена до 2043 года.

Поддержка гонконгского подразделения Sony Interactive Entertainment подтвердила, что всё так и есть: хочешь тариф побогаче — компенсируй скидку.

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Рубрики: Новости Software, игры, PlayStation,
Теги: playstation plus, sony interactive entertainment
playstation plus, sony interactive entertainment
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