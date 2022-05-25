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Rutube восстановил сервисы на 99,9 % после хакерской атаки двухнедельной давности

Стало известно, что сервисы Rutube после хакерской атаки 9 мая восстановлены на 99,9 %, а полностью все функции станут доступны до конца недели. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова генерального директора видеохостинга Александра Моисеева.

Источник изображения: Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Источник изображения: Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

«С точки зрения мощности мы вернулись в нормальный режим. С точки зрения функционала, я думаю, мы до конца недели выйдем на весь функционал, который был у нас изначально до кибератаки. Что касается восстановления сервисов, то в режиме находимся нормальном. Восстановились на 99,9 %», — сообщил господин Моисеев во время беседы с журналистами в ходе конференции Startup Village в Сколково.

Он также отметил, что аудитория видеохостинга вернулась к показателям, которые фиксировались до хакерской атаки. Напомним, 9 мая Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю сервиса. При этом вся библиотека, в том числе пользовательский контент, были успешно сохранены, исходный код платформы также не был повреждён. Однако хакерам удалось повредить более 75 % баз и инфраструктуры основной версии Rutube и 90 % резервных копий и кластеров для восстановления данных. Несмотря на это, видеохостинг вернулся в работу уже 11 мая, хотя и с некоторыми ограничениями.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: rutube, видеохостинг, интернет
rutube, видеохостинг, интернет
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