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IKEA анонсировала Matter-совместимый центр управления умным домом и обновлённое приложение Home

IKEA представила новый хаб, предназначенный для работы с устройствами умного дома — устройство получило название DIRIGERA и поддержку отраслевого стандарта Matter, ранее представленного Google. Производитель товаров для дома также анонсировал обновлённое приложение Home для управления умными устройствами в доме.

Источник изображения: ikea.com

Источник изображения: ikea.com

В последние 8 лет IKEA активно выпускала устройства умного дома, включая светильники и жалюзи — для работы с ними использовался шлюз TRÅDFRI, совместимый с разработанным Apple стандартом HomeKit. Теперь производитель решил полностью обновить экосистему, начав с хаба DIRIGERA, предназначенного для устройств стандарта Matter — обновлённая программная платформа поддерживает более широкий ассортимент компонентов и позволяет подключать большее число устройств.

Большинство производителей устройств умного дома договорились поддерживать стандарт Matter — работу с ним решили обеспечивать Apple, Amazon, Google, Samsung и множество других компаний, включая IKEA, а официальный запуск стандарта намечен на осень этого года. Инициатива позволит обеспечить не только совместимость между продуктами разных производителей, но также безопасность в их работе и простоту подключения.

Эти же преимущества пообещала IKEA с выпуском хаба DIRIGERA и обновлённым приложением Home. При этом обеспечивается и обратная совместимость: новый центр умного дома сможет работать со всеми выпущенными ранее устройствами IKEA. Кроме того, компания пообещала существенно расширить ассортимент компонентов умного дома в обозримом будущем.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек,
Теги: ikea, matter, умный дом
ikea, matter, умный дом
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