Новый драйвер NVIDIA восстановил защиту от майнинга LHR на картах GeForce RTX 30-й серии, но ничего страшного в этом нет

Свежий видеодрайвер GeForce Game Ready 512.95 WHQL восстанавливает защиту LHR против майнинга на видеокартах, использующих специальный софт для её обхода, пишет портал VideoCardz. При установке нового драйвера, все обходные средства перестают работать, а хешрейт ускорителей GeForce RTX 30-й серии возвращается к штатному — ограниченному вполовину от возможного.

После установки драйвера GeForce Game Ready 512.95 WHQL алгоритмы обхода защиты LHR не работают. Однако для майнеров это не является проблемой, поскольку они могут просто удалить новый драйвер и установить старую версию GeForce Game Ready 512.77 WHQL, с которой механизм обхода защиты LHR продолжает функционировать на 90-100 %. Здесь придётся выбирать: либо добывать криптовалюту с максимальной эффективностью, либо делать выбор в пользу оптимизации новых игр. Очевидно, большинства майнеров выберут первый вариант.

Как бы NVIDIA не старалась со своим алгоритмом защиты LHR (Lite Hash Rate), майнеры продолжают находить пути его обхода. Изначально разработчикам ПО для добычи криптовалюты удалось повысить эффективность видеокарт в майнинге с 50 до 70 %. Однако около двух недель назад были выпущены программы для майнинга, позволяющие разблокировать весь потенциал ускорителей в добыче того же Ethereum.

Восстановление защиты LHR после установки новых драйверов уже подтверждают некоторые пользователи YouTube. Например, португалец Джулиано Кажу (Juliano Caju) отмечает, что хешрейт на его GeForce RTX 3060 после установки нового драйвера вернулся к привычному значению 25 Мхеш/с в Nbminer. На старом драйвере, поддерживающем обход защиты LHR, хешрейт был 46 Мхеш/с.