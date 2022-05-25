Релиз амбициозного экшен-платформера Replaced перенесли на следующий год

Издательство Coatsink и разработчики из белорусской Sad Cat Studios в официальном микроблоге своего фантастического экшен-платформера Replaced объявили о переносе игры на более поздний срок.

Напомним, Replaced была представлена на июньской трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase в 2021 году и ожидалась к релизу одновременно на ПК и консолях Xbox в течение 2022-го.

Как стало известно, в назначенный срок Replaced не выйдет. Релиз было решено отложить до 2023 года в связи с тем, что команде пришлось передислоцироваться и процесс создания игры возобновился лишь недавно.

События Replaced разворачиваются в альтернативной Америке 1980-х годов. Игрокам достанется роль искусственного интеллекта R.E.A.C.H., запертого в человеческом теле и пытающегося адаптироваться к жизни среди людей в Финиксе.

Replaced создаётся для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. С первого же дня запуска проект станет частью библиотеки подписного сервиса Game Pass.