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Релиз амбициозного экшен-платформера Replaced перенесли на следующий год

Издательство Coatsink и разработчики из белорусской Sad Cat Studios в официальном микроблоге своего фантастического экшен-платформера Replaced объявили о переносе игры на более поздний срок.

Источник изображений: Sad Cat Studios

Источник изображений: Sad Cat Studios

Напомним, Replaced была представлена на июньской трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase в 2021 году и ожидалась к релизу одновременно на ПК и консолях Xbox в течение 2022-го.

Как стало известно, в назначенный срок Replaced не выйдет. Релиз было решено отложить до 2023 года в связи с тем, что команде пришлось передислоцироваться и процесс создания игры возобновился лишь недавно.

События Replaced разворачиваются в альтернативной Америке 1980-х годов. Игрокам достанется роль искусственного интеллекта R.E.A.C.H., запертого в человеческом теле и пытающегося адаптироваться к жизни среди людей в Финиксе.

Replaced создаётся для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. С первого же дня запуска проект станет частью библиотеки подписного сервиса Game Pass.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Приключение, Анонс, Xbox,
Теги: replaced, sad cat studios, coatsink, экшен-платформер, приключение
replaced, sad cat studios, coatsink, экшен-платформер, приключение
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