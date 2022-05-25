3DNews Новости Software PlayStation Первое платное дополнение к OlliOlli Wor...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода

Издательство Private Division и разработчики из студии Roll7 представили геймплейный трейлер и точную дату выхода расширения Void Riders для своего скейтерского платформера OlliOlli World.

Источник изображения: Private Division

Источник изображения: Private Division

По сюжету дополнения в Рэдландию (место действия OlliOlli World) прибывают трое инопланетян, которые рассчитывают раздобыть образцы скейтов для могущественного Небулорда.

Обнародованный трейлер, помимо завязки, демонстрирует особенности Void Riders, включая новый регион, притягивающий луч пришельцев (одна из геймплейных механик) и внеземные предметы индивидуализации.

Как стало известно, Void Riders поступит в продажу 15 июня текущего года для всех целевых платформ OlliOlli World. Дополнение будет доступно как отдельно ($10), так и в составе издания Rad Edition с основной игрой ($45).

OlliOlli World дебютировала 8 февраля на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Помимо Void Riders, для игры готовят второе платное дополнение (пока без названия) — оно должно выйти осенью.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: поездка на скейте через игровой мир в релизном трейлере экшен-платформера OlliOlli World
Видео: рампа до небес и рисовка а-ля «Время приключений» в кинематографическом трейлере OlliOlli World
Скейтерский платформер OlliOlli World прикатит на прилавки в феврале
Авторы Sniper Elite 5 раскрыли системные требования и рассказали про стелс в игре
Поддержка трофеев в рамках PS Plus подтверждена ещё для нескольких классических игр, включая Ape Escape и Wild Arms
Демоверсия вдохновлённого The Legend of Zelda экшена XEL стала доступна для скачивания в Steam
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: olliolli world, roll7, private division, экшен-платформер
olliolli world, roll7, private division, экшен-платформер
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 135
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 34
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 32
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Созданный в России плазменный ракетный двигатель VERA прошёл огневые испытания и готов к тестам в космосе
Российский ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
Корабли Boeing Starliner будут возить американцев на МКС с помощью ракет Atlas V с российскими двигателями до 2030 года
В России появились смартфоны Samsung, ввезённые по параллельному импорту — цены неприятно удивляют
Криптобиржа Coinbase начала блокировать российские аккаунты с суммами менее €10 тыс.
Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода 13 мин.
Релиз амбициозного экшен-платформера Replaced перенесли на следующий год 46 мин.
Возвращение ушедших компаний в российский Steam оказалось багом — игры купить можно, но не все 2 ч.
Видео: кинематографический трейлер приключения «Затерянные пески» в Sea of Thieves, которое повлияет на дальнейший сюжет 2 ч.
Rutube восстановил сервисы на 99,9 % после хакерской атаки двухнедельной давности 3 ч.
Сервис ProtonMail переименовался в Proton и предложил новые тарифы 3 ч.
Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing 3 ч.
Sony требует от подписчиков обновлённой PS Plus возмещать скидки при апгрейде плана 3 ч.
«Приватный» браузер DuckDuckGo уличили в сливе данных пользователей Microsoft 4 ч.
Elden Ring не вошла в топ-10 самых играемых проектов за первый квартал 2022 года 4 ч.
Новый драйвер NVIDIA восстановил защиту от майнинга LHR на картах GeForce RTX 30-й серии, но ничего страшного в этом нет 59 мин.
AWS объявила о доступности инстансов на процессорах Graviton3 2 ч.
IKEA анонсировала Matter-совместимый центр управления умным домом и обновлённое приложение Home 2 ч.
Antec выпустила Cannon Elite — футуристичный корпус полуоткрытого типа с поддержкой двух контуров СЖО 2 ч.
SteelSeries представила гарнитуры Arctis Nova Pro и Nova Pro Wireless с шумоподавлением и объёмным звуком 4 ч.
Microsoft построит в США фабрику Circular Center по переработке серверов и компьютеров 4 ч.
NASA начало вторую фазу разработки нового солнечного паруса, который обеспечит лучшую манёвренность космическим аппаратам 5 ч.
Калифорния отозвала у Pony.ai лицензию на испытания беспилотных машин на дорогах 5 ч.
Canon анонсировала беззеркальные камеры EOS R7 и EOS R10 с сенсорами формата APS-C 5 ч.
NASA опубликовало финальное селфи марсианского зонда InSight — он скоро уйдёт на покой 5 ч.