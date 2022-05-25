Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода

Издательство Private Division и разработчики из студии Roll7 представили геймплейный трейлер и точную дату выхода расширения Void Riders для своего скейтерского платформера OlliOlli World.

По сюжету дополнения в Рэдландию (место действия OlliOlli World) прибывают трое инопланетян, которые рассчитывают раздобыть образцы скейтов для могущественного Небулорда.

Обнародованный трейлер, помимо завязки, демонстрирует особенности Void Riders, включая новый регион, притягивающий луч пришельцев (одна из геймплейных механик) и внеземные предметы индивидуализации.

Как стало известно, Void Riders поступит в продажу 15 июня текущего года для всех целевых платформ OlliOlli World. Дополнение будет доступно как отдельно ($10), так и в составе издания Rad Edition с основной игрой ($45).

OlliOlli World дебютировала 8 февраля на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Помимо Void Riders, для игры готовят второе платное дополнение (пока без названия) — оно должно выйти осенью.