Следующее крупное обновление добавит в Dune: Spice Wars мультиплеер и другие планы разработчиков по развитию игры

Издательство Funcom и разработчики из французской студии Shiro Games раскрыли план развития своей стратегии в реальном времени Dune: Spice Wars, находящейся сейчас в раннем доступе.

Напомним, стартовая версия Dune: Spice Wars предлагает четыре фракции (Дом Атрейдес, Дом Харконнен, Контрабандисты и Фремены), полностью рабочие системы политики, шпионажа и ведения войны, а также три условия победы.

Как стало известно, первый летний патч добавит в Dune: Spice Wars кооперативный и соревновательный мультиплеер на четырёх человек. Второе летнее обновление принесёт с собой неанонсированную фракцию и четвёртое условие победы.

Что касается более отдалённых перспектив, то без сроков выхода остаются обновления «Воздух и песок» (дополнительные здания и юниты, включая космопорт и корабли) и «Герои Дюны» (советники с уникальными особенностями).

Dune: Spice Wars дебютировала 26 апреля текущего года в раннем доступе Steam. На пути к полноценному релизу (ожидается через 9−12 месяцев) игра получит дополнительный новый контент и функции, а также законченную кампанию.