ASUS показала концепт футуристического ПК, в котором почти нет проводов

Следом за Gigabyte и MSI компания ASUS решила показать на выставке Computex 2022 своё видение ПК, у которого не видны кабели питания. Только в отличие от первых двух, которые кабели решили максимально скрыть, ASUS показала прототип компьютера, у которого в принципе отсутствуют какие-либо кабели. Почти.

При первом взгляде на компьютер ASUS ROG Avalon его можно спутать с NAS, ну или в лучшем случае с HTPC с пассивным охлаждением. Но оба эти предположения неверны. При более близком рассмотрении становится понятно, что перед вами — один из самых сложных дизайнов компьютерной системы.

Радиаторы по бокам корпуса системного блока — на самом деле являются вентиляционными отверстиями. В левой части ROG Avalon расположена полноразмерная графическая карта, которая в этой сборке является, пожалуй, единственным элементом, требующим использования кабеля питания, если не считать райзер-переходник, через который она подключена к материнской плате.

Что прячется в другой части корпуса — ASUS не рассказывает. Однако сам корпус был разработан в сотрудничестве с компанией InWin.

Материнская плата в этом компьютере полностью кастомная. Размером примерно формата Mini-ITX. Из неё торчат лишь четыре слота для оперативной памяти, слот M.2, а также процессорный разъём, судя по всему, LGA 1700 для Alder Lake. Многочисленные платы расширения подключены к материнской плате с обратной стороны: одна для подключения блока питания, ещё одна плата для подключения четырёх 2,5-дюймовых накопителей, третья представляет собой вышеупомянутый райзер для видеокарты. Все компоненты системы можно быстро и легко заменить.

Задняя панель у системного блока тоже модульная. Она представлена тремя вариантами, получившими названия: «Домашний кинотеатр», «Виртуальная реальность» и «Рабочая станция», которые отражают их назначение.

Блок питания компьютера выполнен в SFX-формате. Однако вместо проводов он использует интерфейс, напоминающий PCIe. Мощность блока питания составляет 600 Вт. Его также можно при желании быстро заменить без разбора всего системного блока.

Материнская плата также оснащена несколькими разъёмами для вывода портов на фронтальную панель: двумя USB Type-C и парой 3,5-мм аудиовыходов. На ней же находится один слот M.2 для установки NVMe-накопителя. Ещё один такой же расположился на одной из плат расширения. Также на тыльной стороне платы можно увидеть привычные коннекторы питания самой платы и процессора, а ещё тут можно заметить слот PCIe x16.

Концепт компьютера ASUS действительно интересный, однако пока непонятно, планирует ли компания сделать из него потребительский продукт.