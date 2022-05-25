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Инсайдер показал, как будет выглядеть карта новой Call of Duty: Warzone

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для портала Try Hard Guides опубликовал рисунок карты, на которой якобы развернутся события сиквела королевской битвы Call of Duty: Warzone.

Источник изображения: Activision

Источник изображения: Activision

По данным инсайдера, грядущая итерация королевской битвы будет включать возможность плавать, поэтому на карте так много воды. Механика отсутствовала в оригинальной Call of Duty: Warzone, но фигурировала в режиме «Затмение» из Call of Duty: Black Ops 4.

Помимо прочего, на рисунке Хендерсона можно увидеть несколько точек интереса (гавань, обсерватория, старый город, кладбище и так далее). Вода обозначена голубым цветом, земля — коричневым (тёмно-коричневым в случае возвышенностей), области плотной застройки — серым, а железная дорога — чёрным.

Источник изображения: Try Hard Guides

Источник изображения: Try Hard Guides

Рисунки Хендерсона не отличаются высоким уровнем художественной ценности, однако доверять им можно. В прошлом аналогичным способом инсайдер показал пару кадров из ранней версии дебютного трейлера тогда ещё не анонсированного военного шутера Battlefield 2042.

Следующая итерация Call of Duty: Warzone наравне с Call of Duty: Modern Warfare 2 разрабатывается студией Infinity Ward «с нуля» на новом графическом движке. Modern Warfare 2 выйдет 28 октября текущего года предположительно на ПК и двух поколениях консолей.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер,
Теги: call of duty: warzone, infinity ward, activision blizzard, шутер, королевская битва
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