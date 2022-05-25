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Lexar представила внешние накопители SL660 BLAZE Gaming Portable SSD со скоростью чтения до 2000 Мбайт/с

Компания Lexar представила серию внешних твердотельных накопителей Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD. Новинки имеют заявленную скорость последовательного чтения до 2000 Мбайт/с и записи — до 1900 Мбайт/с.

Источник изображений: Lexar

Источник изображений: Lexar

В состав серии входят модели объёмом 512 Гбайт и 1 Тбайт. Подключаются накопители посредством интерфейса USB 3.2 Gen 2x2. Для новинок заявлено наличие 256-битной системы шифрования AES.

Игровую направленность накопителей подчёркивает внешний вид устройств с RGB-подсветкой. Накопители серии совместимы не только с ПК, но и игровыми консолями. В состав комплекта вместе с накопителями производитель включил кабели USB-C на USB-C, а также USB-C на USB-A. Кроме того, предусмотрена подставка для вертикального расположения носителя.

В продаже накопители Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable SSD появятся в этом месяце. Модель объёмом 512 Гбайт производитель оценил в $130, а версию на 1 Тбайт — в $200.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: lexar, внешний ssd, твердотельный накопитель
lexar, внешний ssd, твердотельный накопитель
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