3DNews Новости Software Анонс Совместные группы для представителей Орд...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Совместные группы для представителей Орды и Альянса появятся в World of Warcraft через неделю

Издатель и разработчик Blizzard Entertainment раскрыл точную дату выхода контентного обновления 9.2.5 для своей многопользовательской онлайновой ролевой игры World of Warcraft: Shadowlands — 1 июня текущего года.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Напомним, основной особенностью грядущего патча должны стать межфракционные группы, которые позволят представителям Альянса и Орды (впервые в истории серии) ходить в рейды вместе. Подробности механики читайте здесь.

Кроме того, в версии 9.2.5 пользователей ждут две цепочки заданий с наградами для эльфов крови и дворфов из клана Чёрного Железа, а также «Таинственное Горнило Тайн» — новая арена для PvP-боёв.

С полным списком изменений в обновлении 9.2.5 для World of Warcraft: Shadowlands можно ознакомиться на отдельной странице. Разработчики также сообщили, что четвёртый сезон Shadowlands стартует ближайшим летом.

В апреле текущего года Blizzard Entertainment анонсировала для World of Warcraft расширение Dragonflight. Вероятно, ближайшие месяцы основные силы команды разработки будут сфокусированы именно на нём.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Слухи: Blizzard работает сразу над двумя мобильными играми во вселенной Warcraft
World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic пригласит игроков на покрытый льдом Нордскол к концу года
Blizzard анонсировала дополнение Dragonflight к World of Warcraft — с полётами на драконах и без даты выхода
Xbox отказалась от лицензии на «Человека-паука», что позволило PlayStation забрать эксклюзивность себе
Слухи: новую дату выхода тактической ролевой игры Marvel’s Midnight Suns объявят в июне
Следующий фестиваль игр по Warhammer пройдёт в начале июня — обещают анонсы по Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Darktide
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс, Моды, патчи, дополнения,
Теги: world of warcraft, world of warcraft: shadowlands, blizzard entertainment, mmorpg
world of warcraft, world of warcraft: shadowlands, blizzard entertainment, mmorpg
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 137
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 35
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 32
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Созданный в России плазменный ракетный двигатель VERA прошёл огневые испытания и готов к тестам в космосе
Российский ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
Корабли Boeing Starliner будут возить американцев на МКС с помощью ракет Atlas V с российскими двигателями до 2030 года
В России появились смартфоны Samsung, ввезённые по параллельному импорту — цены неприятно удивляют
Румыния приблизилась у началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Совместные группы для представителей Орды и Альянса появятся в World of Warcraft через неделю 7 мин.
Инсайдер показал, как будет выглядеть карта новой Call of Duty: Warzone 42 мин.
Следующее крупное обновление добавит в Dune: Spice Wars мультиплеер и другие планы разработчиков по развитию игры 2 ч.
Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода 2 ч.
Релиз амбициозного экшен-платформера Replaced перенесли на следующий год 3 ч.
Возвращение ушедших компаний в российский Steam оказалось багом — игры купить можно, но не все 3 ч.
Видео: кинематографический трейлер приключения «Затерянные пески» в Sea of Thieves, которое повлияет на дальнейший сюжет 4 ч.
Rutube восстановил сервисы на 99,9 % после хакерской атаки двухнедельной давности 4 ч.
Сервис ProtonMail переименовался в Proton и предложил новые тарифы 4 ч.
Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing 5 ч.
Lexar представила внешние накопители SL660 BLAZE Gaming Portable SSD со скоростью чтения до 2000 Мбайт/с 22 мин.
ASUS показала концепт футуристического ПК, в котором почти нет проводов 45 мин.
Lucid отзовёт все вышедшие в 2022 году электромобили Air из-за проблем с проводкой 54 мин.
AWS объявила о доступности инстансов на процессорах Graviton3 3 ч.
IKEA анонсировала Matter-совместимый центр управления умным домом и обновлённое приложение Home 4 ч.
Antec выпустила Cannon Elite — футуристичный корпус полуоткрытого типа с поддержкой двух контуров СЖО 4 ч.
SteelSeries представила гарнитуры Arctis Nova Pro и Nova Pro Wireless с шумоподавлением и объёмным звуком 6 ч.
Microsoft построит в США фабрику Circular Center по переработке серверов и компьютеров 6 ч.
NASA начало вторую фазу разработки нового солнечного паруса, который обеспечит лучшую манёвренность космическим аппаратам 6 ч.
Калифорния отозвала у Pony.ai лицензию на испытания беспилотных машин на дорогах 6 ч.