Совместные группы для представителей Орды и Альянса появятся в World of Warcraft через неделю

Издатель и разработчик Blizzard Entertainment раскрыл точную дату выхода контентного обновления 9.2.5 для своей многопользовательской онлайновой ролевой игры World of Warcraft: Shadowlands — 1 июня текущего года.

Напомним, основной особенностью грядущего патча должны стать межфракционные группы, которые позволят представителям Альянса и Орды (впервые в истории серии) ходить в рейды вместе. Подробности механики читайте здесь.

Кроме того, в версии 9.2.5 пользователей ждут две цепочки заданий с наградами для эльфов крови и дворфов из клана Чёрного Железа, а также «Таинственное Горнило Тайн» — новая арена для PvP-боёв.

С полным списком изменений в обновлении 9.2.5 для World of Warcraft: Shadowlands можно ознакомиться на отдельной странице. Разработчики также сообщили, что четвёртый сезон Shadowlands стартует ближайшим летом.

В апреле текущего года Blizzard Entertainment анонсировала для World of Warcraft расширение Dragonflight. Вероятно, ближайшие месяцы основные силы команды разработки будут сфокусированы именно на нём.