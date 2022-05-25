Журналисты Game Informer поделились новыми подробностями и скриншотами хоррора The Callisto Protocol

Как и было обещано, в свежем выпуске Game Informer журналисты поделились новыми подробностями хоррора The Callisto Protocol от возглавляемой создателем Dead Space Гленом Шофилдом (Glen Schofield) студии Striking Distance.

Напомним, события The Callisto Protocol развернутся в 2320 году. Игрокам в роли Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрный металл» на Каллисто (втором по размеру спутнике Юпитера) и разузнать её страшные тайны.

Как стало известно, Джейкоб работает пилотом грузового корабля, который падает на Каллисто. Вскоре выясняется, что здесь произошли ужасные вещи, а тюрьма кишит биофагами — местными мутантами.

У героя на показанном журналистам отрезке была дубинка, пистолет, дробовик и устройство под названием GRP, которое позволяет притягивать и отталкивать предметы (или врагов).

Сообщается, что значительную роль в геймплее играет расчленение противников — прямо как в Dead Space. По словам Шофилда, он не собирается отказываться от хорошей идеи только потому, что она была в одном из его прошлых проектов.

Новые скриншоты и концепт-арты The Callisto Protocol

Помимо прочего, разработчики обещают возможность использовать в бою окружение, своего рода систему комбо (по оглушённому мутанту можно будет больно ударить), гротескных монстров и правильный баланс хоррор-элементов.

Релиз The Callisto Protocol ожидается во второй половине текущего года. В материале Game Informer указывается, что игра выйдет не только на PC, PS5, Xbox Series X и S, как было заявлено ранее, но также на PS4 и Xbox One.