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Журналисты Game Informer поделились новыми подробностями и скриншотами хоррора The Callisto Protocol

Как и было обещано, в свежем выпуске Game Informer журналисты поделились новыми подробностями хоррора The Callisto Protocol от возглавляемой создателем Dead Space Гленом Шофилдом (Glen Schofield) студии Striking Distance.

Источник изображений: Game Informer

Источник изображений: Game Informer

Напомним, события The Callisto Protocol развернутся в 2320 году. Игрокам в роли Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрный металл» на Каллисто (втором по размеру спутнике Юпитера) и разузнать её страшные тайны.

Как стало известно, Джейкоб работает пилотом грузового корабля, который падает на Каллисто. Вскоре выясняется, что здесь произошли ужасные вещи, а тюрьма кишит биофагами — местными мутантами.

Связь с PUBG в The Callisto Protocol будет проявляться через небольшие «пасхалки»

Связь с PUBG в The Callisto Protocol будет проявляться через небольшие «пасхалки»

У героя на показанном журналистам отрезке была дубинка, пистолет, дробовик и устройство под названием GRP, которое позволяет притягивать и отталкивать предметы (или врагов).

Сообщается, что значительную роль в геймплее играет расчленение противников — прямо как в Dead Space. По словам Шофилда, он не собирается отказываться от хорошей идеи только потому, что она была в одном из его прошлых проектов.

Новые скриншоты и концепт-арты The Callisto Protocol
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Помимо прочего, разработчики обещают возможность использовать в бою окружение, своего рода систему комбо (по оглушённому мутанту можно будет больно ударить), гротескных монстров и правильный баланс хоррор-элементов.

Релиз The Callisto Protocol ожидается во второй половине текущего года. В материале Game Informer указывается, что игра выйдет не только на PC, PS5, Xbox Series X и S, как было заявлено ранее, но также на PS4 и Xbox One.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: the callisto protocol, striking distance, krafton, хоррор
the callisto protocol, striking distance, krafton, хоррор
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