NZXT представила корпус H7 в трёх версиях: с глухой, перфорированной и стеклянной фронтальными панелями

Компания NZXT представила серию компьютерных корпусов H7. Она состоит из трёх моделей: обычной H7, H7 Flow и H7 Elite. Основные отличия между ними заключаются в их фронтальных панелях, а также в размерах и количестве предустановленных вентиляторов.

Размеры всех версий корпуса NZXT H7 составляют 505 × 230 × 480 мм. Вес обычной версии равен 10,26 кг, вариант Flow весит 10,05 кг, а Elite — 11,36 кг. Каждая модель оснащена боковой панелью из закалённого стекла.

Наборы портов фронтальной панели у новинок не отличаются: два разъёма USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. При этом обычная версия H7 имеет глухую металлическую фронтальную панель, модель Flow оснащена перфорированной, а версия Elite получила прозрачную стеклянную. Верхняя панель у всех вариантов корпуса перфорированная — для лучшей вентиляции. Во всех моделях предусмотрено наличие пылевых фильтров.

Все новинки позволяют устанавливать материнские платы форматов Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX (шириной до 272 мм). Предусмотрена возможность установки радиаторов СЖО размером до 360 мм, видеокарт длиной до 400 мм, процессорных кулеров высотой до 185 мм. Также для каждой модели заявлена возможность установки шести 2,5-дюймовых накопителей и двух 3,5-дюймовых.

Все три версии корпуса поддерживают вертикальную установку видеокарт. Но для этого придётся отдельно приобрести кронштейн. Стандартный вариант корпуса H7 и версия Flow получили по два предустановленных тихих 120-мм вентилятора NZXT F120Q с диапазоном скорости работы от 240 до 1200 об/мин. Вариант Elite оснащается четырьмя 140-мм вентиляторами. На задней стенке установлен NZXT F140Q со скоростью работы от 240 до 1200 об/мин. Три фронтальных, модели F140 RGB, работают со скоростью от 500 до 1800 об/мин и имеют RGB-подсветку.

Дополнительным отличием модели Elite является наличие контроллера управления вентиляторами и RGB-подсветкой. Кроме того, H7 Elite предлагается только в двух цветах исполнения — чёрном или белом. Обычный H7 и версия Flow представлены в трёх цветах: чёрном, белом и чёрно-белом.

Обычную версию корпуса H7 и вариант Flow производитель оценил в $130, а версия H7 Elite предлагается за $200. Дополнительно за $80 можно приобрети комплект для вертикальной установки видеокарты, а за $35 — контроллер вентиляторов.