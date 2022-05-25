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Stellantis выплатит $300 млн штрафа по делу о подделке данных о выбросах дизельных автомобилей

Автомобильная корпорация Stellantis согласилась признать себя виновной и выплатить $300 млн для урегулирования разногласий с американскими регулирующими органами, которые возникли из-за занижения уровня выбросов вредных веществ у дизельных автомобилей Jeep и Dodge.

Источник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

Такой шаг позволит поставить точку в многолетнем расследовании Министерства юстиции США, связанном с уклонением компании от соответствия требованиям по выбросам в более чем 100 тыс. пикапов Dodge Ram и внедорожников Jeep. По данным источника, официальное заявление по этому вопросу будет сделано на следующей неделе. Представители Stellantis и Министерства юстиции США пока воздерживаются от каких-либо заявлений.

Напомним, Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам США ведут расследование дела о занижении показателей выбросов дизельных авто Stellantis с 2019 года, когда производитель отозвал около 1 млн автомобилей, не соответствовавших требования по выбросам, действующим в США. Позднее компания смогла урегулировать гражданский иск, в результате чего владельцам затронутых проблемой авто было суммарно выплачено $307 млн. В декабре прошлого года Stellantis объявила о готовности выделить $283 млн для оплаты штрафа, чтобы урегулировать дело о мошенничестве с выбросами.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: stellantis, судебное разбирательство, автомобили
stellantis, судебное разбирательство, автомобили
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