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MSI анонсировала 34-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор с частотой обновления 175 Гц

В рамках выставки Computex 2022 компания MSI анонсировала изогнутый игровой монитор MEG 342C QD-OLED. В основе новинки используется 34-дюймовая матрица Samsung QD-OLED с подсветкой на квантовых точках и с радиусом кривизны 1800R.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Соотношение сторон дисплея составляет 21:9. Монитор предлагает поддержку разрешения UWQHD (3440 × 1440 пикселей) и частоты обновления 175 Гц. Время отклика составляет 0,1 мс. Показатель пиковой яркости заявлен на уровне 1000 кд/м2. Точность цветопередачи равна Delta E ≤ 2. Производитель отмечает у дисплея 99,3-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 97,8-процентный охват цветового пространства Adobe RGB и 139,1-процентных охват цветового пространства sRGB.

Также заявляется поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro, наличие функций PiP/PbP («картинка-в-картинке») и сертификации VESA DisplayHDR True Black 400. Присутствует и KVM-переключатель, позволяющий использовать дисплей с двумя источниками сигнала одновременно.

Кроме того, монитор получил множество игровых функций и настроек, USB-хаб, разъём USB Type-C с функцией альтернативного режима DispalyPort, а также эргономичную подставку и RGB-подсветку. Всеми подробностями о новинке производитель делиться не стал, пообещав это сделать позже.

Информацию о стоимости монитора MEG 342C QD-OLED и его поступлении в продажу MSI тоже пока не сообщила.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: msi, игровой монитор, изогнутый дисплей, oled, computex 2022
msi, игровой монитор, изогнутый дисплей, oled, computex 2022
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