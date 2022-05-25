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ФАС прекратила антимонопольное дело о «колдунщиках» — «Яндекс» выполнила все требования

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) сообщила о прекращении антимонопольного дела против «Яндекса», открытого по жалобе ряда онлайн-сервисов, включая Avito, «Дром», «Туту.ру», ЦИАН, Ivi, Profi.ru, Zoon.ru и 2ГИС. Российский поисковик обвинили в использовании «колдунщиков» — интерактивных виджетов, появляющихся на странице поиска — для продвижения в основном собственных сервисов.

Источник изображения: WikiFido/ru.wikipedia.org

Источник изображения: WikiFido/ru.wikipedia.org

ФАС отметила, что «Яндекс» выполнил все требования, указанные в её предупреждении, что «позволило защитить конкуренцию на рынке интернет-поиска и создать недискриминационные условия деятельности для всех его участников».

Жалоба на антиконкурентную практику «Яндекса» была направлена онлайн-сервисами в ФАС в августе 2020 года. Выдвинутые обвинения грозили компании штрафом в пределах 4,4 млрд руб. В январе этого года ФАС, «Яндекс» и онлайн-сервисы заключили мировое соглашение, согласно которому компания обязалась перечислить 1,5 млрд руб. Российскому фонду развития информационных технологий для финансирования продвижения российских продуктов.

Кроме того, мировым соглашением было предусмотрено обеспечение «Яндексом» равных условий показа сервисов в поисковой выдаче и предоставление расширенных поисковых ответов с дополнительной информацией для всех желающих. Также компания обязалась регулярно предоставлять ФАС данные о поисковой выдаче, касающейся товаров и услуг, а также собственных сервисов.

ООО «Кассир.ру» обжаловало определение суда об утверждении мирового соглашения, поэтому рассмотрение дела было приостановлено. Однако Арбитражный суд города Москвы отказал в выполнении требования «Кассир.ру», так как соглашение не нарушает права и законные интересы лиц, не являющихся его подписантами.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, фас россии, антимонопольное расследование
яндекс, фас россии, антимонопольное расследование
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