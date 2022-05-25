Российские пользователи стали намного меньше тратить денег в мобильных играх, но не по своей воле

По сообщениям сетевых источников, с февраля 2022 года доля России в структуре потребительских расходов на мобильные игры в Восточно-Европейском регионе снизилась с 50 % до 10 % из-за приостановки работы в стране платёжных систем компаний Google и Apple. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательских компаний data.ai (ранее App Annie) и IDC.

В отчёте компаний, который посвящён состоянию мирового рынка мобильных игр, сказано, что мобильные игры составляют 61 % от общего объёма всего игрового рынка, который по итогам года достигнет $222 млрд. По данным исследователей, в 2022 году объём сегмента мобильных игр превысит $136 млрд, и он будет расти в 1,7 раза быстрее, чем игровой рынок в целом.

В отчёте сказано, что в первом квартале 2022 года пользователи по всему миру тратили на мобильные игры для Android и iOS свыше $1,6 млрд в неделю, что на 30 % больше аналогичного показателя до пандемии. Следом за мобильными играми по объёму пользовательских трат идут игровые консоли (ожидается, что в этом году объём трат в сегменте достигнет $42 млрд). Следом идут игры для ПК и Mac, в этом сегменте прогнозируются траты на уровне $40 млрд. Наименьший объём расходом (около $4 млрд) по итогам года ожидается в сегменте портативных консолей.

Отмечается, что наибольший рост доли рынка глобальных потребительских расходов наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По темпам роста в период с первого квартала 2020 года по первый квартал 2022 года лидером в регионе является Китай. При этом Северная Америка и Европа обеспечивают около половины от общего объёма пользовательских расходов на мобильные игры. В остальном мире наиболее быстрыми темпами объём расходов на мобильные игры увеличивается в Бразилии и Саудовской Аравии.

Региональная доля России в структуре потребительских расходов на мобильные игры с февраля сократилась с 50 % до 10 %. Такое падение обусловлено тем, что компании Google и Apple приостановили поддержку проведения транзакций через свои платёжные системы. Прежде Россия обеспечивала большую часть роста в регионе по общему объёму потребительских расходов. В других странах Восточной Европы объём потребительских расходов остаётся относительно стабильным (в середине апреля $30 млн в неделю).