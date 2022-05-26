ASUS показала роутер RT-AXE7800 с шестью антеннами, Wi-Fi 6E и скоростью до 7800 Мбит/с

Компания ASUS показала в рамках выставки Computex 2022 новый роутер RT-AXE7800, привлекающий внимание своим внешним видом и наличием сразу шести антенн. Производитель указывает, что данный трёхдиапазонный маршрутизатор с поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 6E обеспечивает скорость передачи данных до 7800 Мбит/с.

К сожалению, компания пока не делится подробностями о новинке. Но отмечает, что устройство поддерживает каналы шириной 160 МГц, хотя это довольно распространено в маршрутизаторах Wi-Fi 6E, равно как и заявленная поддержка модуляции 1024-QAM, а также полосы частот в диапазоне 6 ГГц.

На фотографиях RT-AXE7800 можно отметить, что роутер имеет один комбинированный 2,5-гигабитный WAN/LAN-порт, а также четыре порта Gigabit Ethernet, один из которых может может выполнять функции WAN, или его можно объединить со вторым гигабитным портом. Следует отметить, что объединение на самом деле не удваивает пропускную способность для одного клиента, для этого требуется несколько клиентов, а также управляемый коммутатор, либо NAS или сервер, с поддержкой такого объединения.

На задней панели устройства также имеется один разъём USB 3.0 и коннектор питания. О стоимости и сроках поступления роутера RT-AXE7800 в продажу компания не сообщила.