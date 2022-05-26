Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 с улучшениями учётных записей и исправлениями проблем

Microsoft продолжает регулярно выпускать новые тестовые сборки Windows 11, делая операционную систему более стабильной и удобной в использовании. На этой неделе предварительная сборка Windows 11 под номером 25126 стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ). Сборка содержит ряд улучшений и исправлений, которые сделают процесс взаимодействия с программной платформой более комфортным.

Наиболее заметное изменение касается страницы «Учётные записи» в приложении «Параметры». В прошлом году разработчики реализовали возможность просмотра и управления подписками Microsoft 365 через страницу «Учётные записи». В дополнение к этому пользователи новой версии Windows 11 будут видеть все поддерживаемые продукты Office без срока действия, например, Office 2021 или Office 2019, если они связаны с учётной записью пользователя. Проще говоря, пользователь сможет увидеть информацию о всех поддерживаемых продуктах Microsoft 365 и Office, которые лицензированы для его учётной записи Microsoft.

Вместе с этим в новой сборке Windows 11 реализованы несколько исправлений. Исправлен баг, который в некоторых случаях мог приводить к появлению GSOD с ошибкой DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL со ссылкой на pci.sys при попытке загрузить тестовую сборку ОС. Исправлена ошибка, из-за которой «Служба помощника по совместимости программ» генерировала слишком высокую нагрузку на ЦП. Исправлен баг, из-за которого закреплённая на экране сенсорная клавиатура могла закрываться при попытке изменить название папки в меню «Пуск». Исправлен баг, из-за которого «Диспетчер задач» зависал в случае зависания процесса explorer.exe. Ознакомиться с полным списком исправлений, которые были внесены в новую тестовую сборку Windows 11, можно в официальном блоге разработчиков.