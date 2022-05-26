TCL спрогнозировала выход улучшенных PS5 Pro и Xbox Series в ближайшие два года

Компания TCL провела пресс-конференцию в Польше, в рамках которой кроме прочего поделилась своими прогнозами касательно развития рынка игровых консолей. Китайский производитель телевизоров заявил, что готовится к появлению более мощных игровых устройств в течение ближайших двух лет.

TCL считает, что в 2023–2024 годах выйдут игровые консоли поколения 9.5, которые будут представлять собой более мощные версии актуальных игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X/S, относящихся к девятому поколению. Новая консоль Sony, вероятно, будет называться PlayStation 5 Pro. На самом деле, слухи о подготовке таких новинок появились ещё раньше.

TCL предполагает, что грядущие игровые системы смогут обеспечить игровую производительность на уровне 60–120 FPS в разрешении 4К (3840 × 2160 точек), а вместе с тем будут поддерживать вывод изображения в разрешении 8K (7680 × 4320 точек) также при частоте 60–120 кадров в секунду. Возможно, тут на помощь придёт технология масштабирования вроде FidelityFX Super Resolution 2.0 — картинка будет рендериться в 4К и масштабироваться до 8К без потери в производительности.

По графическим возможностям аналогом будущим консолям TCL называет видеокарту Radeon RX 7700 XT, по аналогии с Radeon RX 6700 XT, которую можно сопоставить с актуальными Xbox Series X и PS5. Названная Radeon RX 7700 XT будет построена на архитектуре RDNA 3, и можно предположить, что и будущие улучшенные консоли также получат такую графику. Но это вовсе не обязательно.

В конце добавим, что в прошлом поколении консолей тоже выходили улучшенные версии спустя несколько лет после выхода оригинальных моделей. Так, Xbox One X вышла через четыре года после Xbox One, а PlayStation 4 Pro появилась через три года после оригинальной PlayStation 4. Так что новых PS5 и Xbox Series ждать раньше 2023 или 2024 года не стоит.