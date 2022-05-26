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Тестирование платформы цифрового рубля с реальными деньгами и клиентами начнётся раньше запланированного

Банк России принял решение о переносе с 2024 года на апрель 2023 года тестирования цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах. Для реализации нового плана потребуется оперативное принятие ряда изменений в законодательство. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, которое она сделала на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

«Видя, какими темпами мы сейчас идём, мы предполагаем, что уже с апреля следующего года мы сможем начать пилот на реальных клиентах и реальных операциях», — приводит источник слова Ольги Скоробогатовой.

Она также отметила, что введённые западными странами санкции заставили ЦБ пересмотреть строки запуска тестирования цифрового рубля, но решение об этом было принято «добровольно и сознательно». Также было сказано, что регулятор имеет понимание международного опыта реализации подобных проектов, обладает большой практикой создания своих национальных платформ, а также обладает ресурсом собственных IT-разработчиков, которые способны делать сверхсложные вещи в короткие сроки. При этом ранее заявленные ЦБ этапы внедрения цифрового рубля останутся, но сроки их реализации ускорятся.

В конце 2022 года ЦБ направит в комитет Госдумы по финансовому рынку документы по регулированию цифрового рубля, чтобы иметь возможность запуска второго этапа пилотного проекта в апреле 2023 года. Создание прототипа платформы цифрового рубля завершилось в декабре прошлого года. В первом этапе пилотного проекта принимают участие 12 банков, включая «Сбербанк», «Тинькофф банк», ВТБ и др. Тестирование платформы началось в январе 2022 года.

Вместе с запуском тестирования цифрового рубля на реальных деньгах и людях в апреле 2023 года также планируется начать реализацию пилота по использованию смарт-контактов. «Цифровой рубль, помимо многих преимуществ токенизации, ещё может решить вопрос автоматизации всех платежей, т.е. реализацию смарт-контактов. Именно поэтому мы совмещаем эти две задачи и считаем, что с апреля следующего года это можно начать тестировать», — сообщила госпожа Скоробогатова.

Кроме того, во втором квартале 2023 года ЦБ планирует осуществить разработку протоколов интероперабельности цифрового рубля с национальными цифровыми валютами других стран, в частности ЕАЭС и СНГ. Работа в этом направлении позволит осуществлять трансграничные платежи, а также откроет второй канал связи между банками, помимо Системы передачи финансовых сообщений ЦБ. Кроме того, проведение таких операций можно будет осуществлять без использования системы SWIFT.

С учётом более ранней реализации второго этапа внедрения цифрового рубля сдвинется и третий этап, в рамках которого планируется проведение операций, связанных с государственным бюджетом и иностранной валютой, открытие кошельков нерезидентам, внедрение офлайн-режима использования цифрового рубля.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: цифровой рубль, цифровая валюта, россия
цифровой рубль, цифровая валюта, россия
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