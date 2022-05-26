Квартальная выручка NVIDIA выросла на 46 % до рекордных $8,29 млрд, лидировал серверный сегмент

Компания NVIDIA компенсировала заурядное содержание своей презентации на открытии Computex 2022 хорошей квартальной отчётностью, хотя инвесторов и насторожило обещание финансового директора усилить контроль за расходами и замедлить приём на работу нового персонала. Прогноз по выручке на текущий квартал тоже не оправдал ожиданий аналитиков, всё это вызвало падение курса акций на 6,86 % после закрытия торгов.

Совокупная выручка компании в прошедшем квартале, который для NVIDIA является первым в новом 2023 фискальном году, выросла последовательно на 8 % до $8,29 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, а в годовом сравнении прирост составил все 46 %. В любом случае, ограниченный первым мая трёхмесячный период компания завершила с рекордной выручкой.

Доход в пересчёте на одну акцию снизился на 16 % в годовом выражении, до $0,64, и на 46 % в последовательном, но руководство объясняет такую динамику необходимостью единовременной выплаты компенсации по распавшейся сделке с Arm, которая составила $1,35 млрд.

По словам основателя компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang), даже в проблемных макроэкономических условиях NVIDIA смогла получить рекордную выручку в игровом и серверном сегментах. Именно решения для центров обработки данных принесли компании основную часть выручки в отчётном периоде: $3,75 млрд достигнуты увеличением профильных поступлений на 83 % в годовом сравнении и на 15 % в последовательном. Руководство NVIDIA отметило растущую популярность носителей вычислительной архитектуры Ampere в серверном сегменте.

Игровая выручка хоть и оказалась рекордной — $3,62 млрд, по своей абсолютной величине уступила серверной. В годовом сравнении она увеличилась на 31 %, в последовательном только на 6 %. По словам финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress), годовой прогресс связан с ростом выручки от реализации графических процессоров поколения Ampere, а вот последовательное увеличение в большей степени обусловлено ростом популярности мобильных решений и процессоров для игровых консолей.

Решения для профессиональной визуализации продемонстрировали положительную динамику выручки, позволив компании получить $622 млн. Это на 67 % больше итога аналогичного периода предыдущего года, но на 3 % меньше результата предыдущего квартала. Падение было бы ещё более заметным, если бы не рост выручки от реализации профессиональных решений для ноутбуков. Настольные графические адаптеры профессионального уровня, соответственно, пользовались меньшим спросом.

Графические решения в целом принесли NVIDIA в минувшем квартале $4,6 млрд, на 34 % больше в годовом сравнении и на 4 % больше в последовательном. Вычислительные и сетевые компоненты обеспечили выручку в размере $3,7 млрд, что на 66 % выше прошлогодних результатов, а также на 14 % больше итогов предшествующего квартала. Получается, что основная часть выручки NVIDIA всё равно определяется графическими процессорами, хотя именно игровая составляющая утратила свою лидирующую роль.

Автомобильные компоненты и платформы позволили NVIDIA увеличить выручку только последовательно на 10 %, тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она сократилась на те же 10 % до $138 млн. Падение обусловлено сохранением дефицита автомобильных компонентов, а вот рост раскрывает потенциал платформы NVIDIA в сфере создания систем активной помощи водителю. Представители NVIDIA в ходе отчётной конференции также неоднократно жаловались на существенный дефицит телекоммуникационных компонентов, который должен ослабнуть во втором полугодии.

Сегмент OEM, в котором компания ранее отмечала выручку от реализации профессиональных решений для майнинга, продемонстрировал снижение выручки на 52 % до $158 млн, в последовательном сравнении снижение достигло 18 %. Если в аналогичном периоде прошлого года изделия для майнеров серии CMP принесли NVIDIA целых $155 млн, то значение для первого квартала текущего фискального года компания даже не раскрывает, называя сумму «номинальной». Теперь основную часть выручки NVIDIA в сегменте формируют именно компоненты для OEM-систем, включая ноутбуки.

Компания была вынуждена увеличить операционные расходы на 35 % до $1,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причём отчасти объясняет это ростом затрат на оплату труда персонала из-за увеличения штата. Во второй половине текущего фискального года компания рассчитывает замедлить приём на работу новых сотрудников. В текущем квартале NVIDIA ожидает снижения выручки на $500 млн из-за последствий специальной военной операции РФ и локдаунов в Китае, причём в игровом сегменте снижение составит все $400 млн, а потеря серверной выручки в России достигнет $100 млн. Итого, руководство рассчитывает, что в текущем квартале NVIDIA выручит не более $8,1 млрд. Снижение выручки в игровом сегменте нивелирует последовательный рост в автомобильном и серверном сегментах.

По словам Колетт Кресс, балансовая стоимость складских остатков в минувшем квартале выросла с $1,99 до $3,16 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Авансовые платежи за поставку продукции подрядчиками в минувшем квартале достигли $9,59 млрд, хотя годом ранее они не превышали $3,46 млрд. Впрочем, в предыдущем квартале сумма авансовых платежей уже достигала внушительных $9 млрд. Непосредственно долгосрочные контракты на поставку компонентов потребовали от NVIDIA выплат в размере $3,06 млрд против $1,84 млрд в предыдущем квартале.

Игровая выручка NVIDIA в текущем квартале должна снизиться на двузначное количество процентов, но не более 20 %, в последовательном сравнении. Это объясняется началом нормализации спроса на игровые графические процессоры. При этом в годовом сравнении NVIDIA всё равно ожидает роста выручки в игровом сегменте по итогам второго квартала.

До конца следующего года NVIDIA потратит $15 млрд на выкуп собственных акций, а в минувшем квартале она потратила на эти нужды $2,1 млрд вместе с выплатой дивидендов. Прошлый квартал она завершила с запасами наличности и высоколиквидных активов на сумму $20,3 млрд, поэтому в условиях вынужденного отказа от покупки Arm возврат капитала инвесторам является вполне логичным шагом.