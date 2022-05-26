Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на консолях и готовится к следующему крупному обновлению

Издательство Modus Games и разработчики из студии Mane6 объявили о скором расширении платформенной географии своего файтинга Them’s Fightin’ Herds и анонсировали следующее крупное обновление.

Как стало известно, ближайшей осенью Them’s Fightin’ Herds поступит в продажу для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Стандартное издание будет стоить $20, а расширенное (с сезонным абонементом) — $40.

Пропуск первого сезона Them’s Fightin’ Herds стартует до конца года и включает четырёх персонажей, четыре уникальные арены, четыре аксессуара для пиксельного лобби и по набору оттенков для каждого бойца.

Что касается следующего крупного обновления, то версия 3.0 принесёт с собой кинематографичные спецприёмы третьего уровня. Подробностями патча поделятся 12 июня в рамках трансляции PC Gaming Show 2022.

Them’s Fightin’ Herds дебютировала 23 февраля 2018 года в раннем доступе Steam, а полноценный релиз состоялся весной 2020-го. Бойцами в игре выступают парнокопытные животные (пони, олени и другие) с уникальными магическими способностями.