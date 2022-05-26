3DNews Новости Software PlayStation Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Файтинг Them’s Fightin’ Herds выйдет на консолях и готовится к следующему крупному обновлению

Издательство Modus Games и разработчики из студии Mane6 объявили о скором расширении платформенной географии своего файтинга Them’s Fightin’ Herds и анонсировали следующее крупное обновление.

Источник изображения: Mane6

Источник изображения: Mane6

Как стало известно, ближайшей осенью Them’s Fightin’ Herds поступит в продажу для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Стандартное издание будет стоить $20, а расширенное (с сезонным абонементом) — $40.

Пропуск первого сезона Them’s Fightin’ Herds стартует до конца года и включает четырёх персонажей, четыре уникальные арены, четыре аксессуара для пиксельного лобби и по набору оттенков для каждого бойца.

Что касается следующего крупного обновления, то версия 3.0 принесёт с собой кинематографичные спецприёмы третьего уровня. Подробностями патча поделятся 12 июня в рамках трансляции PC Gaming Show 2022.

Them’s Fightin’ Herds дебютировала 23 февраля 2018 года в раннем доступе Steam, а полноценный релиз состоялся весной 2020-го. Бойцами в игре выступают парнокопытные животные (пони, олени и другие) с уникальными магическими способностями.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Разработчики DNF Duel показали тренировочный режим и подтвердили аркадный
Кинематографический трейлер файтинга MultiVersus подтвердил ещё двух бойцов и сроки открытой «беты»
Разработчики Nickelodeon All-Star Brawl представили трёх платных персонажей — первый из них уже доступен
Видео: исследование океана в новом геймплейном ролике тропического приключения Tchia
В Сеть попала инвестиционная презентация российского исторического ролевого экшена «Смута»
Второй сезон Babylon’s Fall продлится шесть месяцев, но контента в нём будет на три
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: them’s fightin’ herds, mane6, modus games, файтинг
them’s fightin’ herds, mane6, modus games, файтинг
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 155
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 37
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 33
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Российские ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
Western Digital начала выплачивать компенсации владельцам дисков WD Red за тайное использование SMR-записи
В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний
Новый драйвер NVIDIA восстановил защиту от майнинга LHR на картах GeForce RTX 30-й серии, но ничего страшного в этом нет
Тестирование платформы цифрового рубля с реальными деньгами и клиентами начнётся раньше запланированного 2 ч.
Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 с улучшениями учётных записей и исправлениями проблем 8 ч.
Российские пользователи стали намного меньше тратить денег в мобильных играх, но не по своей воле 8 ч.
ФАС прекратила антимонопольное дело о «колдунщиках» — «Яндекс» выполнила все требования 9 ч.
Гиперзвуковой самолёт и тематические миссии: к Microsoft Flight Simulator вышло бесплатное дополнение по мотивам «Топ Ган: Мэверик» 9 ч.
Журналисты Game Informer поделились новыми подробностями и скриншотами хоррора The Callisto Protocol 10 ч.
Совместные группы для представителей Орды и Альянса появятся в World of Warcraft через неделю 11 ч.
Инсайдер показал, как будет выглядеть карта новой Call of Duty: Warzone 11 ч.
Следующее крупное обновление добавит в Dune: Spice Wars мультиплеер и другие планы разработчиков по развитию игры 12 ч.
Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода 13 ч.
Sony нарастит производство PlayStation 5 и расширит портфолио за счёт игр для ПК и смартфонов 29 мин.
NVIDIA пообещала представить преемника Ampere в игровом сегменте во втором полугодии 31 мин.
Квартальная выручка NVIDIA выросла на 46 % до рекордных $8,29 млрд, лидировал серверный сегмент 2 ч.
ASUS показала роутер RT-AXE7800 с шестью антеннами, Wi-Fi 6E и скоростью до 7800 Мбит/с 8 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 8 ч.
TCL спрогнозировала выход улучшенных PS5 Pro и Xbox Series в ближайшие два года 8 ч.
MSI анонсировала 34-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор с частотой обновления 175 Гц 9 ч.
Stellantis выплатит $300 млн штрафа по делу о подделке данных о выбросах дизельных автомобилей 9 ч.
Lexar представила внешние накопители SL660 BLAZE Gaming Portable SSD со скоростью чтения до 2000 Мбайт/с 11 ч.
Lucid отзовёт все вышедшие в 2022 году электромобили Air из-за проблем с проводкой 12 ч.