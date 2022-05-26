3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Sony нарастит производство PlayStation 5...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sony нарастит производство PlayStation 5 и расширит портфолио за счёт игр для ПК и смартфонов

В Sony Group заявили о намерении нарастить выпуск консолей PlayStation 5 (PS5) по мере решения проблем в цепочках поставок. Более того, компания готовится пополнить игровое портфолио, включая добавление вариантов для ПК и мобильных устройств.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

По итогам двух лет продаж PS5, представленная в ноябре 2020 года, не достигла показателей, сопоставимых со статистикой для PS4 из-за дефицита компонентов — от него пострадала вся отрасль, связанная с производством электроники. Ожидается, что разрыв сократится и будет ликвидирован в текущем году.

Как заявил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan), выступая перед инвесторами, компания планирует дальнейшее интенсивное увеличение выпуска консолей «до уровней производства, которых мы никогда не достигали раньше». По его словам, хотя санитарные ограничения в Китае продолжают влиять на цепочку поставок, «дела определённо идут на поправку».

В Sony прогнозируют, что продажи в минувшем фискальном году, закончившемся в конце марта календарного года, составят 18 млн консолей — в прошлом году их было продано «всего» 11,5 млн. По словам Райана, компания отойдёт от фокусировки на выпуске однопользовательских игр преимущественно для собственной игровой платформы. В ближайшем будущем расширится предложение онлайн-тайтлов, игр для ПК и мобильной электроники.

Хотя на платформы PS4 и PS5 в этом фискальном году придётся более 2/3 всех игровых релизов, в 2025 году почти половина игр будет приходиться на версии для ПК и смартфонов. В частности, компания такими мерами рассчитывает двигаться вперёд с учётом изменений в игровом бизнесе. По мере развития облачных технологий и увеличения вычислительных мощностей смартфонов многие геймеры уходят от громоздкого железа и всё больше денег тратится ими в «бесплатных» онлайн-играх.

Тем не менее, по словам Райана, даже с развитием метавселенных и прочих современных технологий по-прежнему будет оставаться немало игроков-одиночек, предпочитающих играть в той манере, в которой они играют уже 30 и более лет. Недавно стало известно, что для фанатов PS5 производитель выпустит сменные панели в трёх новых цветах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TCL спрогнозировала выход улучшенных PS5 Pro и Xbox Series в ближайшие два года
С выходом из раннего доступа аниме-боевик Lost Epic появится на консолях PlayStation
Впервые за 8 лет на прошлой неделе Xbox обогнала по продажам PlayStation в Японии
Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме
Глава «Роскосмоса» пообещал отправить на Луну станцию «Луна-25» до конца сентября
Вокруг Arm China снова что-то происходит — контрольный пакет акций хочет купить неизвестная компания
Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: sony, sony playstation 5, sony playstation 4, игры, игры для пк
sony, sony playstation 5, sony playstation 4, игры, игры для пк
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 155
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 37
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 33
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Российские ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
Western Digital начала выплачивать компенсации владельцам дисков WD Red за тайное использование SMR-записи
В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний
Новый драйвер NVIDIA восстановил защиту от майнинга LHR на картах GeForce RTX 30-й серии, но ничего страшного в этом нет
Тестирование платформы цифрового рубля с реальными деньгами и клиентами начнётся раньше запланированного 2 ч.
Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 с улучшениями учётных записей и исправлениями проблем 8 ч.
Российские пользователи стали намного меньше тратить денег в мобильных играх, но не по своей воле 8 ч.
ФАС прекратила антимонопольное дело о «колдунщиках» — «Яндекс» выполнила все требования 9 ч.
Гиперзвуковой самолёт и тематические миссии: к Microsoft Flight Simulator вышло бесплатное дополнение по мотивам «Топ Ган: Мэверик» 9 ч.
Журналисты Game Informer поделились новыми подробностями и скриншотами хоррора The Callisto Protocol 10 ч.
Совместные группы для представителей Орды и Альянса появятся в World of Warcraft через неделю 11 ч.
Инсайдер показал, как будет выглядеть карта новой Call of Duty: Warzone 11 ч.
Следующее крупное обновление добавит в Dune: Spice Wars мультиплеер и другие планы разработчиков по развитию игры 12 ч.
Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода 13 ч.
Sony нарастит производство PlayStation 5 и расширит портфолио за счёт игр для ПК и смартфонов 29 мин.
NVIDIA пообещала представить преемника Ampere в игровом сегменте во втором полугодии 31 мин.
Квартальная выручка NVIDIA выросла на 46 % до рекордных $8,29 млрд, лидировал серверный сегмент 2 ч.
ASUS показала роутер RT-AXE7800 с шестью антеннами, Wi-Fi 6E и скоростью до 7800 Мбит/с 8 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 8 ч.
TCL спрогнозировала выход улучшенных PS5 Pro и Xbox Series в ближайшие два года 8 ч.
MSI анонсировала 34-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор с частотой обновления 175 Гц 9 ч.
Stellantis выплатит $300 млн штрафа по делу о подделке данных о выбросах дизельных автомобилей 9 ч.
Lexar представила внешние накопители SL660 BLAZE Gaming Portable SSD со скоростью чтения до 2000 Мбайт/с 11 ч.
Lucid отзовёт все вышедшие в 2022 году электромобили Air из-за проблем с проводкой 12 ч.