Sony нарастит производство PlayStation 5 и расширит портфолио за счёт игр для ПК и смартфонов

В Sony Group заявили о намерении нарастить выпуск консолей PlayStation 5 (PS5) по мере решения проблем в цепочках поставок. Более того, компания готовится пополнить игровое портфолио, включая добавление вариантов для ПК и мобильных устройств.

По итогам двух лет продаж PS5, представленная в ноябре 2020 года, не достигла показателей, сопоставимых со статистикой для PS4 из-за дефицита компонентов — от него пострадала вся отрасль, связанная с производством электроники. Ожидается, что разрыв сократится и будет ликвидирован в текущем году.

Как заявил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan), выступая перед инвесторами, компания планирует дальнейшее интенсивное увеличение выпуска консолей «до уровней производства, которых мы никогда не достигали раньше». По его словам, хотя санитарные ограничения в Китае продолжают влиять на цепочку поставок, «дела определённо идут на поправку».

В Sony прогнозируют, что продажи в минувшем фискальном году, закончившемся в конце марта календарного года, составят 18 млн консолей — в прошлом году их было продано «всего» 11,5 млн. По словам Райана, компания отойдёт от фокусировки на выпуске однопользовательских игр преимущественно для собственной игровой платформы. В ближайшем будущем расширится предложение онлайн-тайтлов, игр для ПК и мобильной электроники.

Хотя на платформы PS4 и PS5 в этом фискальном году придётся более 2/3 всех игровых релизов, в 2025 году почти половина игр будет приходиться на версии для ПК и смартфонов. В частности, компания такими мерами рассчитывает двигаться вперёд с учётом изменений в игровом бизнесе. По мере развития облачных технологий и увеличения вычислительных мощностей смартфонов многие геймеры уходят от громоздкого железа и всё больше денег тратится ими в «бесплатных» онлайн-играх.

Тем не менее, по словам Райана, даже с развитием метавселенных и прочих современных технологий по-прежнему будет оставаться немало игроков-одиночек, предпочитающих играть в той манере, в которой они играют уже 30 и более лет. Недавно стало известно, что для фанатов PS5 производитель выпустит сменные панели в трёх новых цветах.