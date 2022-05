Sony раскрыла продажи ПК-версий Horizon Zero Dawn, God of War и Days Gone

Президент и гендиректор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) на презентации подразделения Sony Game & Network Services рассказал об успехах ПК-сегмента компании и ожиданиях от него в будущем.

Как стало известно, за 2021 фискальный год Sony Interactive Entertainment заработала на чистых продажах в сегменте $80 млн против $35 млн за 2020 финансовый год. Достижению такого результата поспособствовали успехи игр.

В частности, продажи Horizon Zero Dawn на ПК составили 2,398 млн копий, PC-версия God of War (2018) разошлась в количестве 971 тыс. экземпляров, а Days Gone в Steam и Epic Games Store купили более 852 тыс. человек.

Что касается прогнозов, то на протяжении 2022 финансового года (текущего) в SIE рассчитывают заработать на ПК-сегменте свыше $300 млн. Вероятно, львиную долю этой суммы компании должна принести Bungie со своей Destiny 2.

На ближайшие месяцы у Sony Interactive Entertainment запланирован выпуск PC-версии Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Предполагается, что сборник поступит в продажу для Steam и Epic Games Store уже 20 июня.