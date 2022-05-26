NVIDIA пообещала представить преемника Ampere в игровом сегменте во втором полугодии

Поскольку основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) очень скуп на комментарии по поводу сроков выхода новых продуктов, одним из немногих открытых источников информации этого типа остаются комментарии финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress). Сегодня она не подвела ожиданий и в общих чертах дала понять, что до конца года NVIDIA представит в игровом сегменте новую архитектуру.

Самое интересное, что первое по ходу квартальной конференции своё замечание на эту тему госпожа Кресс сделала по собственной инициативе, без наводящих вопросов со стороны приглашённых на мероприятие аналитиков. Говоря о перспективах снижения игровой выручки во втором квартале в последовательном сравнении, финансовый директор компании пояснила: «Мы готовится к переходу на новую архитектуру позже в этом году и ожидаем последовательного снижения игровой выручки во втором квартале».

Как отмечалось в нашем предыдущем материале на эту тему, во втором квартале игровая выручка NVIDIA может последовательно снизиться на 10‒20 % в последовательном сравнении, но в годовом всё равно будет наблюдаться рост. Немалое влияние на такую динамику окажут локдауны в Китае и события на территории Украины, но данные факторы заслуживают более подробного обсуждения в отдельной публикации.

При этом Колетт Кресс подчёркивает, что Ampere является великолепной архитектурой, которая продолжит пользоваться высоким спросом. Семейство видеокарт GeForce RTX 30 демонстрирует лучшую динамику продаж на протяжении всего своего жизненного цикла с момента анонса осенью 2020 года. Платформа ПК смогла привлечь около 100 млн новых геймеров за последние два года, по данным Newzoo. Количество игр с поддержкой RTX за год выросло в два раза до 250 наименований, а доля имеющих доступ к этой технологии владельцев GeForce сейчас уже приближается к одной трети, по оценкам самой NVIDIA.

Основные процессы, связанные с миграцией на новые графические архитектуры, для NVIDIA будут протекать во втором полугодии, как пояснила Колетт Кресс. Это следует понимать применительно как к игровому, так и серверному сегменту. Например, тот же Hopper в серверном сегменте появится уже в третьем квартале, но наращивание поставок носителей этой архитектуры начнётся лишь ближе к концу календарного года. «Основная часть запусков новых продуктов будет сопровождаться масштабированием поставок во второй половине года», — добавила Колетт Кресс.