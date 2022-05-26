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Глава Qualcomm прогнозирует рост продаж премиум-смартфонов даже в случае глобальной рецессии

Генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) прогнозирует дальнейший рост компании, поскольку пользователи всё больше хотят приобретать «лучшие смартфоны». Об этом он заявил в среду, выступая на Международном экономическом форуме — даже с учётом того, что на мероприятии доминируют дискуссии об экономическом спаде.

Источник изображения: Qualcomm

Источник изображения: Qualcomm

По словам Амона, Qualcomm пересмотрела свою мобильную стратегию в пользу фокусировки на решениях премиум-уровня и получила дополнительную долю на рынке. Например, если раньше доля решений Qualcomm в смартфонах Samsung Galaxy составляла 40 %, то теперь она выросла как минимум до 75 %.

Глава Qualcomm назвал рынок смартфонов «зрелым», что ограничивает рост. При этом политики, представители бизнеса и эксперты рынка говорят об угрозе глобальной рецессии. Тем не менее, в ходе пандемии COVID-19 востребованность и полезность смартфонов продолжили расти благодаря большому спросу на виртуальные рабочие встречи в сервисах вроде Zoom и дистанционному обучению, а также активным контактам разделённых санитарными ограничениями родственников и близких людей.

«Люди ищут лучшие телефоны с большим числом возможностей. Эти вещи могут сохранить мобильный рынок стабильным даже перед лицом инфляции и риска рецессии», — заявил Амон. В апреле его компания спрогнозировала, что доход в третьем квартале будет выше, чем рассчитывали аналитики.

Сегодня на технологиях Qualcomm работают не только смартфоны, но и устройства виртуальной/дополненной реальности, включая разработки признанной в России экстремистской компании Meta*. Как заявил Амон, её отношения с Qualcomm расширяются. «Дополненная реальность может быть такой же масштабной, как и смартфоны», — пояснил он.

Компания Qualcomm уже имеет партнёрские отношения с Microsoft и TikTok, разрабатывающими устройства виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, имеются проекты, которые ещё не анонсированы.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, SoC и микросхемы-контроллеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: qualcomm, смартфон, чипсет
qualcomm, смартфон, чипсет
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