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Пиковый онлайн на запуске Forza Horizon 5 превысил 1 млн игроков

Старший руководитель разработки программного обеспечения Turn 10 Studios Тайлер Хеннесси (Tyler Hennessy) раскрыл показатель одновременного количества игроков на запуске гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 5.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Напомним, старт Forza Horizon 5 оказался самым успешным в истории Xbox Game Studios: в день релиза аудитория проекта превысила 3 млн человек, а спустя сутки увеличилась ещё на 1,5 млн пользователей.

Как стало известно, на запуске в Forza Horizon 5 было зафиксировано более 1 млн игроков. При этом все 17 служб задействованной в проекте Azure Kubernetes Service автоматически подстроились под нагрузку, и задержка не превышала 100 мс.

События Forza Horizon 5 разворачиваются в Мексике — самом большом и разноплановом мире в истории серии. Несмотря на отсутствие значимых нововведений, профильная пресса осталась работой Playground Games довольна (91−92 % на Metacritic).

Forza Horizon 5 дебютировала в ноябре 2021 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Игра также включена в библиотеку Game Pass (PC и Xbox). К концу января 2022-го аудитория проекта превысила 18 млн человек.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки, Xbox,
Теги: forza horizon 5, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
forza horizon 5, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
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