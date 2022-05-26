3DNews Технологии и рынок IT. Новости рынок IT Google отключит часть серверов Global Ca...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google отключит часть серверов Global Cache, обеспечивающих ускоренную загрузку контента в России

Некоторые российские интернет-провайдеры получили уведомление от Google, в которых сообщается о расторжении договоров, предусматривающих использование серверов Google Global Cache. Такие серверы позволяют провайдерам ускорить время загрузки материалов благодаря «кешированию» на них ранее запрошенного пользователями контента.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Как сообщает портал РБК, принимаемые меры могут коснуться попавших под антироссийские санкции компаний, некоторые эксперты утверждают, что речь пока идёт о мелких провайдерах, отдельное обслуживание которых для Google просто обременительно. «Ростелеком», МТС и «МегаФон» пока не имеют сведений об отключении серверов Google, а другие крупные операторы отказались от комментариев.

Известно, что Google использует серверы Global Cache в сетях провайдеров всего мира, позволяя снизить нагрузку на магистральные сети и обеспечить высокую скорость доступа к собственным сервисам вроде YouTube. На серверах временно хранится контент, ранее запрошенный пользователем, причём получать быстрый доступ к нему могут и другие клиенты провайдера, что позволяет ускорить работу глобальной сети в целом, а провайдерам — снизить расходы и нагрузку на инфраструктуру.

По имеющимся данным, в уведомлении от дочерней Google компании Raiden Unlimited Company сообщается об отключении серверов «в связи с изменением правовой практики». Маловероятно, что отключение может быть прямо связано с началом процедуры банкротства ООО «Гугл» в России — поскольку данная структура не занимается их обслуживанием и услуга предоставляется отдельно и глобально.

По мнению экспертов, отключение сервисов Google может сказаться на цене интернета для конечных пользователей в связи с ростом расходов провайдеров. Вероятен рост нагрузки на сети и нарушение стабильности работы каналов. В самой Google ранее заявляли, что официальный уход компании с российского рынка не повлияет на предоставление сервисов российским пользователям — они по-прежнему будут получать доступ к бесплатным YouTube, Gmail, «Google Карты», Google Play, поисковику и другим службам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Поиск изображений с помощью Google Lens в браузере Chrome станет удобнее
У российской «дочки» Google уже арестовано 2 млрд рублей по искам СМИ
Московский суд арестовал активы российской «дочки» Google ещё на 500 млн рублей
Российская Yadro займётся разработкой и выпуском базовых станций LTE и 5G, но сделать это будет непросто
Заряжать любые электромобили на станциях Tesla Supercharger теперь можно в Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии
Состоялся дебют планшета на Chrome OS — Acer Tab 510 с опциональным 4G LTE и прочным корпусом
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, слухи,
Теги: google, серверы, россия
google, google global cache, серверы, россия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 155
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 37
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 33
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Российские ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
Western Digital начала выплачивать компенсации владельцам дисков WD Red за тайное использование SMR-записи
В российский Steam начали возвращаться игры Sony, Microsoft, EA, Sega, Capcom, Rockstar, Techland и других компаний
Новый драйвер NVIDIA восстановил защиту от майнинга LHR на картах GeForce RTX 30-й серии, но ничего страшного в этом нет
Тестирование платформы цифрового рубля с реальными деньгами и клиентами начнётся раньше запланированного 2 ч.
Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 с улучшениями учётных записей и исправлениями проблем 8 ч.
Российские пользователи стали намного меньше тратить денег в мобильных играх, но не по своей воле 8 ч.
ФАС прекратила антимонопольное дело о «колдунщиках» — «Яндекс» выполнила все требования 9 ч.
Гиперзвуковой самолёт и тематические миссии: к Microsoft Flight Simulator вышло бесплатное дополнение по мотивам «Топ Ган: Мэверик» 9 ч.
Журналисты Game Informer поделились новыми подробностями и скриншотами хоррора The Callisto Protocol 10 ч.
Совместные группы для представителей Орды и Альянса появятся в World of Warcraft через неделю 11 ч.
Инсайдер показал, как будет выглядеть карта новой Call of Duty: Warzone 11 ч.
Следующее крупное обновление добавит в Dune: Spice Wars мультиплеер и другие планы разработчиков по развитию игры 12 ч.
Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода 13 ч.
Sony нарастит производство PlayStation 5 и расширит портфолио за счёт игр для ПК и смартфонов 29 мин.
NVIDIA пообещала представить преемника Ampere в игровом сегменте во втором полугодии 31 мин.
Квартальная выручка NVIDIA выросла на 46 % до рекордных $8,29 млрд, лидировал серверный сегмент 2 ч.
ASUS показала роутер RT-AXE7800 с шестью антеннами, Wi-Fi 6E и скоростью до 7800 Мбит/с 8 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 8 ч.
TCL спрогнозировала выход улучшенных PS5 Pro и Xbox Series в ближайшие два года 8 ч.
MSI анонсировала 34-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор с частотой обновления 175 Гц 9 ч.
Stellantis выплатит $300 млн штрафа по делу о подделке данных о выбросах дизельных автомобилей 9 ч.
Lexar представила внешние накопители SL660 BLAZE Gaming Portable SSD со скоростью чтения до 2000 Мбайт/с 11 ч.
Lucid отзовёт все вышедшие в 2022 году электромобили Air из-за проблем с проводкой 12 ч.