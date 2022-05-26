Google отключит часть серверов Global Cache, обеспечивающих ускоренную загрузку контента в России

Некоторые российские интернет-провайдеры получили уведомление от Google, в которых сообщается о расторжении договоров, предусматривающих использование серверов Google Global Cache. Такие серверы позволяют провайдерам ускорить время загрузки материалов благодаря «кешированию» на них ранее запрошенного пользователями контента.

Как сообщает портал РБК, принимаемые меры могут коснуться попавших под антироссийские санкции компаний, некоторые эксперты утверждают, что речь пока идёт о мелких провайдерах, отдельное обслуживание которых для Google просто обременительно. «Ростелеком», МТС и «МегаФон» пока не имеют сведений об отключении серверов Google, а другие крупные операторы отказались от комментариев.

Известно, что Google использует серверы Global Cache в сетях провайдеров всего мира, позволяя снизить нагрузку на магистральные сети и обеспечить высокую скорость доступа к собственным сервисам вроде YouTube. На серверах временно хранится контент, ранее запрошенный пользователем, причём получать быстрый доступ к нему могут и другие клиенты провайдера, что позволяет ускорить работу глобальной сети в целом, а провайдерам — снизить расходы и нагрузку на инфраструктуру.

По имеющимся данным, в уведомлении от дочерней Google компании Raiden Unlimited Company сообщается об отключении серверов «в связи с изменением правовой практики». Маловероятно, что отключение может быть прямо связано с началом процедуры банкротства ООО «Гугл» в России — поскольку данная структура не занимается их обслуживанием и услуга предоставляется отдельно и глобально.

По мнению экспертов, отключение сервисов Google может сказаться на цене интернета для конечных пользователей в связи с ростом расходов провайдеров. Вероятен рост нагрузки на сети и нарушение стабильности работы каналов. В самой Google ранее заявляли, что официальный уход компании с российского рынка не повлияет на предоставление сервисов российским пользователям — они по-прежнему будут получать доступ к бесплатным YouTube, Gmail, «Google Карты», Google Play, поисковику и другим службам.