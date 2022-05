Официально: по мотивам God of War, Horizon и Gran Turismo выпустят сериалы

Пользователь форума ResetEra под ником Nightengale обратил внимание, что в рамках сессии вопросов и ответов на презентации для инвесторов Sony Pictures Entertainment подтвердила экранизацию ещё нескольких игровых франшиз Sony.

Напомним, в марте портал Deadline сообщил, что в потоковом сервисе Prime Video от Amazon выйдет сериал по мотивам фэнтезийных слешеров God of War. Как выяснилось, это действительно так.

Помимо God of War, в Sony планируют выпустить телевизионные экранизации постапокалиптической серии Horizon (шоу займётся стриминговый гигант Netflix) и культовой гоночной франшизы Gran Turismo (без подробностей).

Все три франшизы в настоящее время находятся на слуху: Horizon Forbidden West и Gran Turismo 7 уже дебютировали на PS4 и PS5, а God of War Ragnarok готовится к релизу до конца текущего года.

Всего в производстве у PlayStation Productions находится 10 проектов по мотивам интеллектуальной собственности Sony, включая сериалы The Last of Us (HBO) и Twisted Metal (Peacock), а также полнометражный фильм Ghost of Tsushima.