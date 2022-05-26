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Корабль Boeing Starliner успешно вернулся на Землю после тестового полёта на МКС — он приземлился в Нью-Мексико

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner сегодня успешно совершил посадку в Нью-Мексико (США) в 1:49 по московскому времени. Полёт пилотируемого модуля без экипажа в рамках миссии Orbital Flight Test-2 состоялся для реализации программы развития коммерческого сотрудничества NASA — Commercial Crew Program.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Спускавшийся на парашютах посадочный модуль успешно приземлился на шесть специальных воздушных подушек. Как отметили в NASA, полученные в ходе тестового полёта данные будут способствовать сертификации корабля частной компании государственными регуляторами для безопасной транспортировки людей.

Старт корабля к МКС состоялся 20 мая на ракете United Launch Alliance Atlas V. Эти ракеты с российскими двигателями РД-180 будут служить для доставки Boeing CST-100 Starliner в космос приблизительно до 2030 года. 21 мая корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме.

Первая попытка проведения тестового полёта предпринимались Boeing ещё в 2019 году, но тогда аппарат не смог выйти на заданную орбиту из-за проблем с ПО. Теперь всё в целом прошло гладко, но некоторые нюансы разработчикам придётся решить.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос,
Теги: boeing, starliner, nasa, космос, сша
boeing, starliner, nasa, космос, сша
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