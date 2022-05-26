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Российский киберспорт отправится в «тактический трёхмерный бой» — признана новая дисциплина

Федерация компьютерного спорта России (ФКС) сообщила, что добилась признания новой киберспортивной дисциплины — «тактический трёхмерный бой». Министерство юстиции уже опубликовало соответствующий документ.

Источник изображения: Wargaming

Источник изображения: Wargaming

Новая категория объединяет шутеры (Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, Valorant, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Warface) и трёхмерные экшены (Armored Warfare, World of Tanks, War Thunder).

Признание «тактического трёхмерного боя» в качестве новой дисциплины позволит проводить на территории России по играм такого типа официальные соревнования вроде Чемпионата России и Кубка России.

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Источник изображения: Blizzard Entertainment

По словам президента ФКС России Дмитрия Смита, признание Минспорта РФ дисциплины «тактический трёхмерный бой» открывает новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России.

«В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы. Как внутри страны, так и на международной арене», — заявил Смит.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Смит добавил, что ФКС России в скором времени начнёт включать турниры по новой дисциплине в официальный план массовых соревнований и уже рассчитывает на «новые победы и достижения».

Ранее среди киберспортивных дисциплин в России были представлены только боевые арены (MOBA), стратегии в реальном времени, технические симуляторы (вроде гонок) и соревновательные головоломки.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Боевик, Шутер, Анонс, Киберспорт,
Теги: киберспорт, шутер, экшен
киберспорт, шутер, экшен
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