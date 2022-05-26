Lenovo представила беспроводную игровую гарнитуру Legion H5

Китайская компания Lenovo анонсировала доступную гарнитуру Legion H5 Wireless Gaming Headset для любителей игр. Новинка предлагается для заказа по ориентировочной цене 45 долларов США.

Устройство относится к накладному типу. Применены 50-миллиметровые излучатели. Покупатели могут выбирать между белым и чёрным вариантами цветового исполнения.

Поддерживаются два способа подключения к источнику сигнала. Это беспроводная связь Bluetooth 5.0 и проводное соединение через стандартное 3,5-миллиметровое гнездо.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 24 часов. Возможно формирование виртуального объёмного звука стандарта 7.1.

Предусмотрен съёмный микрофон, установленный на штанге. Разработчик обещает насыщенные низкие частоты. Фактические поставки гарнитуры начнутся примерно через месяц — 24 июня.