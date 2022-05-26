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Дебютировал смартфон Moto E32s с 90-Гц дисплеем и процессором Helio G37

Компания Motorola анонсировала смартфон Moto E32s на аппаратной платформе MediaTek. Устройство будет предлагаться в цветовых исполнениях Misty Silver и Slate Gray по ориентировочной цене 150 евро.

Источник изображений: Motorola

Источник изображений: Motorola

Применён процессор Helio G37. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сотовой связи LTE.

Дисплей имеет размер 6,5 дюйма по диагонали, обладает разрешением HD+ (720 × 1600 точек) и частотой обновления 90 Гц. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. Тройная тыльная камера объединяет 16-мегапиксельный основной блок, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик для сбора информации о глубине сцены.

Оснащение включает 3/4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 18-ваттной зарядкой. Установлена операционная система Android 12.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: motorola, moto, смартфон
motorola, moto, смартфон
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