Samsung и LG продолжают доминировать на рынке телевизоров и наращивают продажи OLED

Аналитическая компания Omdia рассказала о показателях глобального рынка телевизоров в первом квартале текущего года. По данным исследователей, в этот период рынок сократился на 6,3 % в денежном выражении до $25,675 млрд и на 4,3 % в штучном выражении — до 49,07 млн телевизоров. Доминирующие позиции по-прежнему занимают Samsung и LG.

Как сообщают в Omdia, рыночная доля Samsung Electronics, лидировавшей на рынке в течение 16 лет, составила 32,9 % по объёму доходов и 22,5 % в штучном выражении. В первом квартале продажи OLED-моделей всех производителей составили 3,3 млн единиц, на 23 % больше, чем в аналогичном отчётном периоде прошлого года, а доля Samsung здесь составляет 76 % от общих объёмов.

В сегменте телевизоров с диагоналями дисплеев от 75 дюймов доля Samsung составила 40,7 % рынка по объёмам продаж — это больше, чем продажи следующих трёх лидеров вместе взятых. В сегментах от 80 дюймов и от $2500 доля Samsung составила 48,1 % и 49,3 % соответственно.

LG Electronics стремительно наращивает поставки OLED-телевизоров, этот показатель вырос до 926 600 штук, на 17 % больше, чем в первом квартале прошлого года. Всего поставки OLED- и LCD-телевизоров компании совокупно достигли 6 193 600 экземпляров.

На мировом рынке телевизоров доля LG составила 17,7 %, доля OLED-телевизоров всех производителей в сравнении с первым кварталом прошлого года на мировом рынке выросла на 24,7 % (1 486 000 штук), а поставки LCD-телевизоров сократились на 5 %. Доля LG на рынке OLED в первом квартале выросла на 62,2 %.

В тот же период доля всех южнокорейских производителей на рынке телевизоров по объёмам продаж составила 50,6 %, а Китая, ставшего в последние годы главным конкурентом — лишь 25,9 %.