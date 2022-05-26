Джек Дорси покинул совет директоров Twitter

Деятельность бывшего главы Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey) в компании подошла к концу — в ходе вчерашнего собрания акционеров было объявлено о его выходе из состава совета директоров.

Господин Дорси начал отдаляться от некогда основанной им соцсети ещё в конце прошлого года, когда он оставил пост гендиректора компании, чтобы сосредоточиться на другом своём проекте — платёжной системе Block, ранее известной как Square. Тогда же был запланирован и его выход из совета директоров: компания сообщала, что он сохранит свой пост «до истечения срока полномочий на собрании акционеров в 2022 году».

Уход Дорси из Twitter означает конец целой эпохи в истории соцсети, в которой он работал с самого её основания. Сейчас будущее платформы представляется неопределённым — компания находится в процессе поглощения миллиардером Илоном Маском (Elon Musk), который считается непредсказуемым, и не все сотрудники положительно отзываются о предстоящих изменениях.

Как отметил ресурс Techcrunch, на собрании акционеров произошло ещё одно событие: совет директоров проголосовал за выход из его состава Игона Дёрбана (Egon Durban), главы частной инвестиционной компании Silver Lake и сторонника Илона Маска.