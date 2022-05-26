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Twitter выплатит $150 млн штрафа из-за передачи данных пользователей рекламным компаниям

Американская компания Twitter, владелец одноимённой социальной сети, выразила готовность выплатить штраф в размере $150 млн в рамках соглашения об урегулировании по иску властей Соединённых Штатов, обвинивших её в разглашении пользовательских данных. Об этом сообщается в совместном заявлении Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссии (FTC).

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Согласно иску, поданному в федеральный окружной суд США Северного округа Калифорнии, с мая 2013 года по сентябрь 2019 года Twitter вводила в заблуждение пользователей, утверждая, что собирает их номера телефонов и адреса электронной почты в целях обеспечения безопасности учётных записей, но не уведомляя их о том, что также будет предоставлять эту информацию рекламным компаниям для таргетинга.

Twitter обвиняется в нарушении требований соглашений об обмене персональными данными между ЕС и США (EU-US Privacy Shield) и между Швейцарией и США (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework), которые запрещают компаниям обрабатывать информацию о пользователях способами, несовместимыми с целями, разрешёнными пользователями. Также социальную сеть обвинили в нарушении указа FTC от 2011 года о защите личных данных пользователей.

«Как отмечается в иске, Twitter получила данные от пользователей под предлогом использования их в целях безопасности, но в конечном итоге также использовала данные для таргетинга рекламы», — заявила председатель FTC Лина Хан (Lina Khan). Она отметила, что эта практика затронула более 140 млн пользователей Twitter, увеличивая доход социальной сети.

В рамках соглашения об урегулировании Twitter обязана разработать комплексную программу конфиденциальности и информационной безопасности. Также соцсеть обязали проводить регулярную проверку системы на предмет обеспечения конфиденциальности с направлением отчёта регулятору перед внедрением любого нового продукта или услуги, которые собирают личную информацию пользователей. В соответствии с условиями мирового соглашения Министерство юстиции США и FTC будут нести ответственность за мониторинг и обеспечение соблюдения его требований соцсетью Twitter.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, социальная сеть, урегулирование, штраф
twitter, социальная сеть, урегулирование, штраф
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