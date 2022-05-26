Dell выпустила монитор P3223QE формата 4К с подключением через USB Type-C

Компания Dell расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель P3223QE на матрице IPS размером 31,5 дюйма по диагонали. Панель обладает разрешением 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4К.

Контрастность составляет 1000:1, яркость — 350 кд/м2. Заявлен 99-процентный охват цветового пространства sRGB. Минимальное время отклика матрицы — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Монитор оборудован портом USB Type-C с возможностью подачи до 90 Вт энергии. К этому разъёму можно при помощи единственного кабеля подключить портативный компьютер для вывода картинки и питания компьютера.

Есть интерфейсы HDMI и DisplayPort 1.4, концентратор USB и гнездо для сетевого кабеля. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок. Можно изменять углы наклона и поворота экрана, корректировать высоту по отношению к поверхности стола в диапазоне 150 мм, а также переводить панель из альбомной ориентации в портретную.

Технология Comfort View Plus отвечает за снижение усталости глаз при длительной работе. Ориентировочная цена монитора — 680 долларов США.