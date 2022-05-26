За дополнение к Ace Combat 7 по мотивам «Топ Ган: Мэверик» просят половину стоимости игры

Издательство Bandai Namco Entertainment сообщило о выходе обещанного дополнения к своему самолётному экшену Ace Combat 7: Skies Unknown по мотивам фильма «Топ Ган: Мэверик».

Как стало известно, набор TOP GUN: Maverick Aircraft Set создан при участии авторов фильма «Топ Ган: Мэверик» и включает тематические летательные аппараты, 12 позывных и 13 эмблем.

В частности, в комплект вошли гиперзвуковой самолёт «Тёмная звезда», истребитель пятого поколения и по две вариации (обычная и тематическая) F/A-18E «Супер Хорнет» и F-14A «Томкэт» с несколькими (от 6 до 8) окрасками.

В отличие от аналогичного DLC для Microsoft Flight Simulator, тематический контент для Ace Combat 7 оказался платным. В российском Steam набор стоит 1199 рублей против 2499 рублей за саму игру. В других регионах ситуация ненамного лучше.

Ace Combat 7: Skies Unknown пока остаётся последней частью серии. Игра вышла 18 января 2019 года на PS4 и Xbox One, а через две недели добралась до PC (Steam). С момента релиза продажи превысили 3 млн копий.