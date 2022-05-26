В августе Великобритания станет космической державой — запуски с территории страны откроет Virgin Orbit

Вчера на выставке Space Tech Expo главный стратег компании Virgin Orbit Джим Симпсон (Jim Simpson) сообщил, что первый запуск спутников в космос с территории Великобритании состоится в конце августа. Компания всё ещё ожидает лицензию на полёты от местного регулятора, но уверена, что скоро её получит.

До сих пор компания Virgin Orbit выводила в космос спутники с космодрома в США. Ракета-носитель поднимается высоко в воздух под крылом модифицированного самолёта Boing 747. В воздухе происходит отделение ракеты и запуск её двигателей, после чего она выводит полезную нагрузку массой до 300 кг на 500-км солнечно-синхронную орбиту. Отдельно г-н Симпсон сказал, что в настоящее время ведутся работы по модернизации ракеты-носителя, чтобы увеличить полезную нагрузку до 350 кг, что ожидается к концу 2023 года.

Поскольку запуск ракеты-носителя осуществляется практически с обычного самолёта, старты можно организовать почти в любой точке Земли, где есть подходящая взлётная полоса и некоторая другая инфраструктура. Компания Virgin Orbit давно планирует организовать запуски в Японии и Великобритании. Для Великобритании этот момент практически предрешён. Хотя космопорт в Корнуолле на юго-западе Англии тоже пока не получил разрешение на полёты от британского регулятора, всё идёт к тому, что до августа все необходимые формальности будут улажены.

«Мы очень взволнованы. Это будет первый в истории запуск с территории Великобритании, — Джим Симпсон, говоря об орбитальных запусках. — Он продемонстрирует множество различных вещей, включая мобильность нашей системы».

Полезные нагрузки для этой миссии уже выбраны. Две из них — это кубсаты Prometheus 2, разработанные Министерством обороны Великобритании в партнерстве с Национальным управлением разведки. Другие объявленные спутники: кубсат Amber-1, разработанный Satellite Applications Catapult и Horizon Technologies для морского слежения; спутник Forgestar-0, созданный британской компанией Space Forge; кубсат Kernow Sat 1, разработанный местными властями графства Корнуолла для мониторинга окружающей среды; и кубсат, созданный SatRevolution для правительства Омана.