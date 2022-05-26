Представлен самый маленький робот с дистанционным управлением — всего 0,5 мм в диаметре

Учёные Северо-Западного университета в Иллинойсе (США) продемонстрировали самого маленького дистанционно управляемого робота, размеры которого составляют всего 0,5 мм по всем осям. При своих крошечных габаритах машина может ходить, прыгать, поворачиваться и изгибаться — без использования гидравлики или электричества.

В основу механизма лёг сплав с эффектом памяти формы, который при создании конструкции деформируется при помощи тонкого покрытия из стекла. При нагревании сплав возвращает свою первоначальную форму, а при остывании стеклянное покрытие производит повторную деформацию. Нагрев осуществляется при помощи лазера, а из-за миниатюрных размеров механизма тепло рассеивается очень быстро: до 10 циклов за 1 секунду.

Направление лазерного луча определяет сторону, в которую движется робот, а его средняя скорость составляет около половины длины тела в секунду. Авторы проекта экспериментировали с несколькими формами механизма, включая треножник, способный ходить по воде, спиралевидные структуры конечностей, благодаря которым роботы могут передвигаться прыжками и некоторые другие варианты, позволяющие производить иные движения.

Глава исследовательской группы профессор Джон Роджерс (John A. Rogers) заявил, что на практике подобные роботы смогут использоваться как в промышленности, при ремонте и сборке сложных конструкций, так и в медицине — для остановки кровотечений и удаления опухолей. Правда, в некоторых случаях придётся решить задачу, где и как расположить лазер.