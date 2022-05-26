Представлен планшет Realme Pad X с экраном 2К и процессором Snapdragon 695

Компания Realme официально анонсировала планшетный компьютер Pad X, построенный на аппаратной платформе Qualcomm. Устройство поступит в продажу по ориентировочной цене от 200 долларов США.

Гаджет оснащён 11-дюймовым дисплеем формата 2К. Взаимодействовать с ним пользователи смогут при помощи пальцев и опционального пера, обеспечивающего распознавание 4096 уровней силы нажатия.

Задействован процессор Snapdragon 695. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619.

Объём оперативной памяти может составлять 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 и 128 Гбайт соответственно. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 8340 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. В оснащение входят аудиосистема с четырьмя динамиками и порт USB Type-C.

В качестве дополнительных аксессуаров можно будет приобрести клавиатуру и защитный чехол.