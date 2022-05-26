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Представлен планшет Realme Pad X с экраном 2К и процессором Snapdragon 695

Компания Realme официально анонсировала планшетный компьютер Pad X, построенный на аппаратной платформе Qualcomm. Устройство поступит в продажу по ориентировочной цене от 200 долларов США.

Источник изображений: Realme

Источник изображений: Realme

Гаджет оснащён 11-дюймовым дисплеем формата 2К. Взаимодействовать с ним пользователи смогут при помощи пальцев и опционального пера, обеспечивающего распознавание 4096 уровней силы нажатия.

Задействован процессор Snapdragon 695. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619.

Объём оперативной памяти может составлять 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 и 128 Гбайт соответственно. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 8340 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. В оснащение входят аудиосистема с четырьмя динамиками и порт USB Type-C.

В качестве дополнительных аксессуаров можно будет приобрести клавиатуру и защитный чехол.

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: realme, планшет, планшетный компьютер
realme, планшет, планшетный компьютер
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