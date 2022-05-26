Первый сезон условно-бесплатного шутера The Cycle: Frontier начнётся в июне

Независимая немецкая студия Yager Development (Spec Ops: The Line) раскрыла точную дату старта первого сезона своего условно-бесплатного шутера с элементами выживания The Cycle: Frontier.

Как стало известно, официальный запуск The Cycle: Frontier состоится 22 июня текущего года на PC (Steam, Epic Games Store). Первый сезон игры будет включать полный набор предметов и наград из Fortuna Pass (сезонный абонемент).

Первому сезону The Cycle: Frontier будет предшествовать предварительный — он начнётся 8 июня (в этот же день заработает внутриигровой магазин), продлится две недели и не будет подразумевать обнуление достигнутого прогресса при переходе к релизу.

Разработчики усердно трудились над The Cycle: Frontier по окончании прошедшего в марте второго этапа закрытой «беты»: обещают улучшения графики, внутриигровой экономики, баланса и вражеского ИИ, а также новое PvE-подземелье.

The Cycle: Frontier предлагает сражаться с другими игроками и опасными животными планеты Фортуна III. В рамках закрытого бета-тестирования проект успели опробовать более 900 тыс. человек.