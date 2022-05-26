SilverStone представила кулер Hydrogon H90 ARGB — четыре тепловые трубки и высота всего 48 мм

Компания SilverStone анонсировала процессорный охладитель Hydrogon H90 ARGB, подходящий для использования в компактных настольных компьютерах и системах с ограниченным пространством внутри корпуса.

Новинка имеет конструкцию «поток сверху». Через алюминиевый радиатор проходят четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Общая высота изделия составляет всего 48 мм.

За обдув отвечает вентилятор диаметром 92 мм. Скорость вращения крыльчатки с одиннадцатью лопастями контролируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 2600 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 78 кубометров в час при уровне шума не более 34,6 дБА. Максимальное статическое давление — 2,29 мм водного столба.

Кулер наделён многоцветной адресуемой подсветкой. Синхронизировать эффекты с другими компонентами компьютера можно через совместимую материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Новинка совместима с процессорами AMD AM4 и Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x. Общие габариты составляют 95 × 48 × 95 мм.