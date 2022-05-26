Россияне стали больше платить наличными после отключения Apple Pay и Google Pay

После того, как платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay приостановили работу в России, пользователи стали активнее использовать не только пластиковые карты, но и наличные денежные средства. Среди бывших пользователей этих сервисов в России на оплату наличными перешли 40 % пользователей iPhone и 35 % — Android. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований.

В сообщении сказано, что после отключения сервисов Apple Pay и Google Pay подавляющее большинство россиян перешли на использование банковских карт для оплаты покупок. Среди пользователей Apple Pay таким образом поступили 96 % пользователей, тогда как среди владельцев Android-смартфонов — 63 % пользователей.

При этом 40 % пользователей iPhone после отключения Apple Pay стали также оплачивать покупки наличными, а 4 % владельцев устройств Apple приобрели Android-смартфон. Среди бывших пользователей сервиса Google Pay 35 % перешли на оплату наличными, тогда как 31 % пользователей перешли на систему Mir Pay, которая доступна только на Android-устройствах. В целом же доля россиян (не только владельцев смартфонов), перешедших на оплату покупок наличными, выросла после изменения социально-экономической ситуации до 30 % и оставалась на этом уровне в марте-апреле.

Согласно имеющимся данным, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале составила 75,5 %. Об этом сообщила первый зампред Центрального Банка России Ольга Скоробогатова в рамках прошедшего на этой неделе съезда Ассоциации банков России. Также было сказано, что в РФ действует 125,5 млн карт «Мир», а приложение для бесконтактной оплаты с помощью смартфона Mir Pay доступно клиентам 96 банков. ЦБ также рассчитывает, что к 1 июля все кредитные организации обеспечат возможность использования приложения на базе системы быстрых платежей «СБПэй». В настоящее время с его помощью можно осуществлять платежи по QR-коду, поддержка бесконтактной оплаты через NFC должна появиться позднее.