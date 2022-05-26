До апреля 2023 года Sony выпустит две игры-сервиса, а у PS VR2 на старте будет более 20 проектов

Президент и гендиректор Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан (Jim Ryan) на презентации подразделения Sony Game & Network Services обмолвился о стартовых релизах для PlayStation VR2 и готовящихся играх-сервисах.

Напомним, единственной подтверждённой игрой для VR-гарнитуры нового поколения Sony пока остаётся анонсированная в январе Horizon Call of the Mountain от Guerrilla Games и Firesprite Games.

Как стало известно, на запуске у PlayStation VR 2 будет более 20 игр от внутренних и сторонних студий. По словам Райана, сейчас компания тратит «значительную сумму денег» на партнёрства с независимыми и другими разработчиками.

Что касается игр-сервисов, то на текущий финансовый год (до апреля 2023-го) у SIE заявлено три таких проекта. Одним из них является уже вышедший бейсбольный симулятор MLB The Show 22, а два других пока не анонсированы.

Ранее сообщалось, что проектами с многопользовательским компонентом и сервисными элементами занимаются принадлежащие SIE студии Naughty Dog, Guerrilla Games, Haven Studios, а также команда Firewalk Studios.

В ходе своего выступления на презентации Райан заявил, что Sony считает игры-сервисы не имеющими конца. К 2025 финансовому году платформодержатель планирует выпустить 12 таких продуктов (часть из них выйдет на ПК).

В рамках той же презентации Райан пообещал нарастить производство PlayStation 5 и расширить портфолио SIE за счёт игр для ПК и смартфонов, а также рассказал о продажах PC-версий бывших эксклюзивов PS4.