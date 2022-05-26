Роскомнадзор усилил контроль блокировок сайтов и начал привлекать к этому Генпрокуратуру

В Роскомнадзоре решили ужесточить контроль над фактическим соблюдением блокировок ресурсов провайдерами — в первую очередь речь идёт о блокировках соцсетей, СМИ и установке оборудования для фильтрации трафика. Ведомство проводит проверки, невзирая на введённый правительством мораторий и привлекает к работе Генпрокуратуру.

Как пишет «Коммерсант», в мае Роскомнадзор разослал региональным операторам связи уведомления о проведении внеплановых проверок. Несмотря на введённый 10 марта главой правительства мораторий на проверки, 22 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил провести соответствующие мероприятия. Региональные провайдеры проверяются на фактическое обеспечение блокировок запрещённых ресурсов, установку технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и работу системы контроля блокировок АС «Ревизор».

После начала украинских событий в России были заблокированы Twitter, Facebook * и Instagram * (владеющая последними двумя компания Meta * признана в России экстремистской и запрещена), а также более 30 СМИ. Ещё 29 марта подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) разослал операторам письма с требованием срочно произвести блокировку запрещённых ресурсов, однако многие провайдеры ответили отказом, обосновав его отсутствием соответствующих полномочий у ГРЧЦ, а также введённым главой правительства мораторием на проверки. Сам же Роскомнадзор объяснил новую волну проверок массовыми кибератаками на российские ресурсы: «В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами предъявляемых к их работе требований».

В некоторых случаях ведомство обращается и в Генпрокуратуру. Представитель одного из региональных провайдеров рассказал «Коммерсанту», что в рамках одной такой проверки в компанию пришли представители обоих ведомств — они подключились к беспроводному роутеру, пытались установить заблокированные в России мобильные приложения и запускали разные браузеры. Об усилении контроля изданию рассказал также представитель одного из федеральных операторов.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что при выявлении нарушений последствия могут быть серьёзными, включая штрафы до 800 тыс. руб. и даже возбуждения уголовных дел.