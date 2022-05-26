Выход складного телефона Google снова отложен

Слухи о том, что Google готовит свою версию смартфона с гибким дисплеем ходят уже давно. По последним данным, его релиз в этого году не состоится. Согласно корейскому сайту The Elec и аналитику Display Supply Chain Consultants (DSCC) Россу Янгу (Ross Young), выпуск складного смартфона Google откладывается до следующей весны.

Первоначально ожидалось, что Google представит устройство в 2021 году, затем прогноз перенесли на четвёртый квартал 2022 года. Однако, похоже, и он не подтвердится. По словам источников ресурса The Elec, осведомлённых о ситуации, выпуск складного Pixel перенесли просто потому, что его разработка до сих не закончена. В свою очередь, Янг сообщил в Твиттере, что по сведениям из нескольких источников в цепочке поставок, «запуск складного устройства Google отложен до следующей весны». Вместе с тем он не назвал причину отсрочки.

Согласно появившимся до этого утечкам, Google параллельно готовит две версии устройства под названием Passport и Jumbojack. Jumbojack складывается горизонтально, как Samsung Galaxy Z Fold, а Passport складывается вертикально, как Samsung Galaxy Z Flip. The Elec сообщил, что складной смартфон Google может быть оснащён дисплеем производства Samsung, причём версия Passport имеет внутренний 7,57-дюймовый дисплей и внешний с диагональю 5,78-дюйма.

Как полагает ресурс The Verge, весьма маловероятно, что складной смартфон будет представлен этой осенью на мероприятии Google Pixel, так как компания сейчас сосредоточится на производстве Pixel Watch и Pixel 7.